Kräutersegnung mit besonderer Hingabe

Der Feiertag Mariä Himmelfahrt ist in vielen Gegenden mit dem Brauch der Kräuterweihe verbunden. Der Legende nach helfen die Kräuter gegen Krankheiten, Blitzschläge und anderes Unheil. So wird diese Segnung der Kräuter in der Weitersfelder Katastralgemeinde Oberfladnitz, wo die schöne Kapelle der Aufnahme Marias in den Himmel geweiht ist, besonders feierlich begangen. Dazu bereitet die Oberfladnitzer Blumenliebhaberin und Gärtnerin Gerti Leeber gemeinsam mit Einwohnerinnen des Ortes seit vielen Jahren schon im Vorfeld hunderte Kräutersträußchen vor und gestaltet mit wunderschönen Blumenkränzen und ihren kunstvollen Kreuzsticharbeiten den Schmuck des kleinen Gotteshauses.

Heuer sorgte der Weitersfelder Kirchenchor unter Leitung von Beate Steindl für die musikalische Umrahmung der Kräutermesse, die Dechant Dominicus Hofer zelebrierte. „Mit dieser Kräutermesse wollen wir auch unserer Gerti Leeber, die in der Vorweihnachtszeit immer für den herrlichen Adventkranz in der Weitersfelder Pfarrkirche bindet, einen Wunsch erfüllen“, betonte Hofer, der ab September in Drosendorf wirken wird.