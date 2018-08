Eröffnet wurde das Traditionsfest am Freitagabend von Landesrat Martin Eichtinger. Nach der Eröffnung am Hauptplatz ging es witterungsbedingt nicht in den Steinbruch, sondern wie auch im Vorjahr in die Festhalle. Das tat der guten Stimmung aber keinen Abbruch. Für die musikalische Umrahmung sorgte die Volkstanzgruppe Rosenburg-Mold und die bestens aufgelegte Marktmusik Timelkam (Oberösterreich).

Wer die Eröffnung heute versäumt hat, hat am Samstag und Sonntag (jeweils ab 14 Uhr) die Chance, die zahlreichen prämierten und ausgezeichneten Weine der Röschitzer Winzer in deren Winzerhöfen zu verkosten. Am Sonntag bieten einige Winzer bereits ab 11.30 Uhr auch einen Mittagstisch.