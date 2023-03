Traditionsmarkt Rosenburg präsentierte sich im Oster-Kleid

Lesezeit: 3 Min ER Eduard Reininger

M it dem traditionellen Waldviertler Ostermarkt eröffnete die Rosenburg die Saison 2023 und verwandelte sich wieder in ein frühlingshaftes Ausflugsziel. Auch am kommenden Wochenende erwartet die Besucher ein bunter Ostermarkt mit Verkaufsständen, viel Osterdekoration und großem Unterhaltungsprogramm.