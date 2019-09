Der Bursch aus Sallapulka war am 27. September gegen 17.25 Uhr mit seinem Moped in Röhrawiesen auf der L1198 in Richtung Nonnersdorf unterwegs. Ein 52-jähriger Landwirt aus Röhrawiesen wollte laut Polizei mit seinem Traktor vom Grundstück seines landwirtschaftlichen Anwesens in die Dorfstraße einfahren.

Dabei kollidierte er mit dem von links kommenden Moped-Lenker, der gegen die linke Seite der Fronthydraulik der Zugmaschine krachte und stürzte. Laut Polizei war an dieser Stelle die Sicht für den Traktorlenker nach links durch eine Hecke beeinträchtigt.

Nach der Erstversorgung durch den Traktorlenker und Helfer wurde der 17-Jährige vom Rettungsdienst in Krankenhaus Horn gebracht. Er zog sich eine Fraktur des rechten Handgelenkes (Speiche) und Hautabschürfungen zu.