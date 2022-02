Horner Grüne legen beim Klima-Thema nach

In einem Pressegespräch machten die Horner Grünen erneut ihrem Unmut über die bisherige Klima-Politik der Stadtgemeinde Horn Luft. Kritisiert wurde dabei in erster Linie der aktuelle Umweltbericht, der im Vergleich zum Umweltbericht 2019 keine Verbesserung zeige: „Er enthält trotz unserer mehrmaligen Kritik wieder keine Zahlen, Daten und Fakten, sondern ist eine Sammlung anekdotischer Geschichten“, sagt Grünen-Sprecher Walter Kogler-Strommer.

Grünen-Sprecher Walter Kogler-Strommer. Foto: Die Grünen Horn

Nach der Kritik vor etwa einem Jahr habe es seitens der ÖVP die Aufforderung gegeben, nicht nur zu kritisieren, sondern mitzuarbeiten, sagt Kogler-Strommer: „Das haben wir auch getan und wir sind weiter bereit dazu. Jetzt wurde es aber wieder ein Jahr lang verabsäumt, etwas zu tun.“ Und das sei Zeit, die man eigentlich nicht habe, ergänzt Gemeinderätin Cordelia Lachmann: „Wir haben kein Recht, auf Kosten der nachfolgenden Generationen jetzt nichts zu tun.“

Grün-Gemeinderätin Cordelia Lachmann. Foto: Rupert Kornell

Konkret vermissen die Grünen im Umweltbericht die transparente Darstellung der Umweltgebahrung anhand von Zahlen, Daten und Fakten. Es sei „schön“ zu erfahren, dass „Sperrmüll das große Sorgenkind“ sei oder dass Horn dem Klimabündnis beitrete. Aber, so Dieter Schewig: „Das ist in den vergangenen beiden Umweltberichten auch schon drin gestanden. Was das konkret bedeutet, weiß aber kein Mensch.“

Horn stelle sich gerne als „Klimavorreiter“ hin, da müsse es auch Anliegen sein, dies anhand von Zahlen, Daten und Fakten zu untermauern. Man müsse also messbare Kriterien samt Zielvorgaben definieren und die dann auch umfassend darstellen und in Zusammenhang mit übergeordneten Klimazielvorgaben von EU, Bund und Land bringen. „In anderen Gemeinden geht das auch, da gibt es solche Umweltberichte auch online abzurufen. Warum geht das in Horn nicht?“, fragen sich die Grünen.

Was aus Sicht der Grünen fehlt: Die entsprechende Information. „Interessierte Bürger bleiben mit Zweifeln und Fragen zurück“, sagt Kogler-Strommer. Dabei könne man mittels transparentem Umweltbericht die Bevölkerung auch für das Umweltthema sensibilisieren und motivieren, sich aktiv für Umweltmaßnahmen einzusetzen. „Es ist auch ein Zeichen von verantwortungsvoller Politik, wenn man auch unpopuläre Maßnahmen – etwa was Auto und Verkehr betrifft – an die Bevölkerung kommuniziert“, fordert Lachmann.

„Klima-Besserung“ bei Gesprächsbasis?

Umwelt-Stadträtin Isabel Mang (ÖVP). Foto: Rupert Kornell

Für die Grünen liegt jetzt große Hoffnung in der neuen Umwelt-Stadträtin Isabel Mang, die wie die NÖN berichtete, seit Jahresbeginn dieses Ressort leitet. Sie habe bereits die Hand ausgestreckt und sich gegenüber den Grünen gesprächsbereit gezeigt, sagt Kogler-Stommer. Mang erklärte gegenüber der NÖN, dass sie sich auf eine gute Zusammenarbeit mit allen im Horner Gemeinderat vertretenen Fraktionen für eine bestmögliche Weiterentwicklung der Umweltsituation in Horn freue. Mit den Grünen werde sie sich noch diese Woche zu einem Arbeitstreffen zusammensetzen. Und: „Ich bin schon gespannt auf ihre Vorschläge. Da ich immer offen für Anliegen und Anregungen bin, nicht nur von anderen Fraktionen, sondern auch von den Hornerinnen und Hornern, erwarte ich mir aber auch von allen eine Akzeptanz der schlussendlich getroffenen Entscheidungen.“

Auch hinsichtlich Gestaltung des Umweltberichts signalisiert sie Bereitschaft zu anderer Darstellung: „Ich werde dem Gemeinderat natürlich einen im Sinne des NÖ Umweltschutzgesetzes umfassenden Umweltbericht vorlegen. Ich bin der Meinung, dass wir alle das ganze Jahr arbeiten und jeder das Ergebnis unserer Arbeit auch sehen kann.“ Deswegen wolle sie auch weiterhin Kraft und Zeit in die Planung und Umsetzung von Projekten investieren. Prinzipiell könne jedoch jeder gerne Anfragen stellen und – wenn diese vom Bürgermeister genehmigt werden, – werde Auskunft erteilt. „Was mir besonders am Herzen liegt, ist, dass wir Taten setzen, die der Umwelt nützen“, schließt Mang.

Was die Grünen noch hoffen: Dass das bereits geplante Bürgerforum, das wegen der Corona-Pandemie bisher noch nicht abgehalten werden konnte, doch noch durchgeführt wird. Dort könnte auch zum Umwelt- und Klimathema Austausch zwischen Gemeinde und Bürgern aber auch zwischen Bürgern verschiedener Grätzel passieren.

