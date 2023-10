Hinterlässt große Lücke: Trauer um Michaela Butschell-Hüttler (49)

Große Trauer herrscht in der Gesundheits- und Krankenpflegeschule Horn: Lehrerin Michaela Butschell-Hüttler verstarb am 22. Oktober nach langer schwerer Krankheit mit 49 Jahren. Sie war hier seit 1. Dezember 2010 tätig und übte bis zuletzt ihre Aufgabe mit großer Hingabe aus.

Michaela Butschell-Hüttler kam am 22. Jänner 1975 während der Fahrt mit der Rettung ins Krankenhaus im Gemeindegebiet von Groß-Dietmanns zur Welt und lebte dann mit ihrer Familie in Heidenreichstein. Sie absolvierte die Volksschule, die Hauptschule und anschließend die Fachschule für wirtschaftliche Berufe. Danach trat sie die Ausbildung für Gesundheits- und Krankenpflege in Zwettl an und beendete diese mit dem Diplom im August 1995.

Ihre berufliche Laufbahn führte Michaela Butschell-Hüttler in verschiedene medizinische Einrichtungen, darunter das Kaiser Franz Josef Spital in Wien (1995 – 1996), die Privatklinik Josefstadt (1996 – 2001) und schließlich zurück ins Waldviertel, wo sie von 2001 bis 2010 auf der Palliativstation des Landesklinikums Waidhofen tätig war. Zwischen ihren beruflichen Stationen studierte sie Pflegewissenschaften an der Universität Wien und erwarb im Jahr 2010 den Titel „Mag. phil.“.

Michaela Butschell-Hüttler engagierte sich auch leidenschaftlich in der Palliativpflege und fungierte als Assistentin für Palliativversorgung in der Region Waldviertel für den Landesverband Hospiz Niederösterreich. Darüber hinaus war sie als Vortragende in der Erwachsenenbildung aktiv.

Michaela Butschell-Hüttler hinterlässt eine Tochter und ihren Ehemann Dietmar, der als FPÖ-Gemeinderat in Weitra fungiert und Amtsdirektor am Truppenübungsplatz Allentsteig ist. Das Begräbnis findet am 28. Oktober statt. Der Trauergottesdienst beginnt um 11 Uhr in der Pfarrkirche St. Wolfgang.