Neuer Rat für Horner Altbürgermeister

Im Anglerparadies von Gastgeber Werner Neubert in Hessendorf trafen die Altbürgermeister der Volkspartei im Bezirk Horn zusammen. Angeführt vom Ältesten in der Runde, Otto Schmutz aus Geras, der dem legendären „36er-Jahrgang“ mit Leopold Trauner und den schon verstorbenen Freunden Erwin Bauer, Josef Waldher, Erich Sailer und Heribert Strommer, angehört. An seiner Seite als Zweitältester Heribert Reisinger aus Gars.

Damit künftige Treffen des „weisen oder doch schon weißen Rates“ auch eine gewisse Struktur haben, kam mit entsprechendem Augenzwinkern der Vorschlag für diesen Rat ein Präsidium zu wählen. Das Ergebnis war einstimmig und zeigt auch das regionale Bild des Bezirkes: Willi Jordan aus Eggenburg ist neuer Ratspräsident und kann auf die Unterstützung seiner Vizepräsidenten – Karl Gabler aus St. Bernhard und Franz Huber aus Pernegg – zählen, die beide ebenfalls sehr erfahrene Bürgermeister waren.

Bezirksparteiobmann Landesrat Ludwig Schleritzko und Landtagsabgeordneter Franz Linsbauer – auch er zählt schon zu den Altbürgermeistern – gratulierten dem „weis(ß)en Rat“ und dem neugewählten Präsidium: „Eure Lebenserfahrung als frühere Bürgermeister in exakt 355 Amtsjahren zeichnet euch aus und auf diese wollen wir in unserer Wertegemeinschaft sicher nicht verzichten. Danke für eure gemütlichen Treffen.“

Gemeinsam mit Bezirksgeschäftsführer Herbert Gschweidl gratulierten sie auch seinem Vorgänger Harald Schmied zum 75. Geburtstag, den er vor kurzem feierte. Weitere Gratulanten waren die amtierenden Bürgermeister Daniel Mayerhofer aus Langau („über unser Gemeindegebiet seid ihr hergefahren . . .“) und Reinhard Nowak aus Weitersfeld („. . . aber jetzt sitzt ihr auf meinem Hoheitsgebiet!“) sowie die beiden Jüngsten in der Runde der Altbürgermeister: Elisabeth Allram und Hans Glück, die mit Monatswechsel das Amt an ihrem Nachfolger in Brunn bzw. an seine Nachfolgerin in Geras übergeben werden und schon in die „Runde der Alten“ hineinschnupperten.