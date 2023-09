NÖAAB-Silber für Jordan und Gschweidl

Im Rahmen ihrer NÖAAB-„Sommertour“ besuchte Landesobfrau Landesärtin Christiane Teschl-Hofmeister alle Waldviertler Bezirke und überreichte bei der Abschlussveranstaltung im „Momentum“ in Litschau an verdiente Funktionäre NÖAAB-Ehrenzeichen. Aus dem Bezirk Horn wurden Alt-Bürgermeister Willi Jordan aus Eggenburg und ÖVP-Bezirksgeschäftsführer Herbert Gschweidl mit dem „Ehren-Pin“ in Silber ausgezeichnet. NÖAAB-Bezirksobmann Peter Hüttl aus Röschitz gratulierte seinem Schriftführer natürlich ebenso wie Vizebürgermeisterin Karin Gutmann und Stadtrat Karl Gutmann aus Geras.