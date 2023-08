Pensionisten feierten bei Heurigen

Ausg’steckt ist’s, das war das Motto am Freitag in der Bogengasse 3: der Pensionistenverband Eggenburg lud zum Heurigenschmaus bei strahlendem Sonnenschein. „Besser hätten wir’s wettertechnisch nicht treffen können“, freute sich Pensionistenverbandschefin Maria Grill über den blauen Himmel nach den vielen verregneten Tagen. Kein Wunder, dass viele Freunde und Weggefährten der Einladung zu einem Achterl und Heurigenschmankerln vom Feinsten gerne folgten. G‘selchtes, Liptauerbrot, Surbraten oder die klassische Heurigenplatte mit Gebäck fanden reißenden Absatz. Das Team des Pensionistenverbandes konnte jedenfalls erst in den Abendstunden verschnaufen und auf den schönen Heurigennachmittag anstoßen.