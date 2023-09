Röhrenbacher Wehr feierte zünftigen Kirtag

Der Platz vor dem Gemeindeamt Greillenstein und dem Gmoa Gasthaus waren Bühne des traditionellen Kirtags der Feuerwehr Röhrenbach. Mehrere hundert Gäste genossen das Fest. Kommandant Alexander Gutsch bedankte sich bei Bürgermeister Gernot Hainzl, der die Location der Feuerwehr wieder als passenden Veranstaltungsort überlassen hatte.

Nicht enttäuscht wurden die Besucher, die große Erwartungen in das kulinarische Angebot und das Rahmenprogramm gesetzt hatten. Organisator Alexander Gutsch zählte bei der Verteilung der 260 Hühner auf die Hilfe der emsigen Silberhelme. Auch die Feuerwehrjungend war eifrig um das Wohl der Gäste bemüht. In den Genuss des rundum stimmigen abends am Freitag mit Wein- und Seidl-Bar und des Frühshoppens am Sonntag kamen Gäste aus nah und fern. Die kleinsten Gäste hielten ein lustiges Kasperltheater und eine Hüpfburg bei Laune. Der Reinerlös der Veranstaltung dient zur Anschaffung von Ausrüstungsgegenständen.