Nach der Begrüßung der Ehrengäste, angeführt von den Landtagsabgeordneten Jürgen Maier und Josef Wiesinger sowie Bezirkshauptmann Johannes Kranner und Bezirksfeuerwehrkommandant Christian Angerer, der Vertreter der Wehren und Bürgermeister des Abschnitts sowie der Ehrendienstgrade hieß Hannes Willinger vor allem jene Kameraden willkommen, die für langjährige Tätigkeit eine Auszeichnung erhalten (siehe Info-Box links).

„Die Feuerwehren sind für das Gemeinwesen von extremer Wichtigkeit“, meinte Bürgermeister Martin Falk und dankte im Namen der Gemeinden Altenburg, Gars, Rosenburg-Mold und Röhrenbach für die Leistungen der Feuerwehren und besonders jenen, die sich schon über Jahrzehnte in den Dienst der guten Sache stellen. „Manche Wehren sind schon fast 150 Jahre alt, aber immer jung geblieben. Sie sind die soziale Klammer in den Gemeinden.“

"Wir bringen 122 Prozent Leistung!"

„Seit Mitte März des Vorjahres gab es keine Übungen, keine Zusammenkünfte, keine Feste und damit auch keine Einnahmen“, ließ Abschnittsfeuerwehrkommandant Kurt Grien die letzten eineinhalb Jahre Revue passieren. „Aber trotzdem waren wir 365 Tage im Jahr und 24 Stunden pro Tag einsatzbereit, sei es bei Unwettern, Hagel- und Sturmschäden oder Waldbränden. Wir leisten stets 122 Prozent“, spielte er auf die Rufnummer der Feuerwehr an.

Gemeinsam mit Willinger und Petra Mahrhofer, der Leiterin des Verwaltungsdienstes, nahm er von Sparkassen-Vorstandsdirektor Manfred Hofbauer einen Videobeamer samt Leinwand entgegen und hob neben den Leistungen der langjährigen Mitglieder auch die Ehrung der mit Gold ausgezeichneten vier Mitglieder der Feuerwehrjugend vor.

2.396 Einsatzstunden im Jahr 2020

Bezirkshauptmann Johannes Kranner („Es war eine gute Entscheidung, nach einem Jahr Pause die Ehrung durchzuführen!“) wartete mit interessanten Zahlen auf: Die 18 Wehren im Abschnitt können auf 612 Aktive (15 bis 65 Jahre), 188 Reservisten (65+) und 36 Mitglieder der Feuerwehrjugend zählen, darunter sind 76 Frauen. Im Jahr 2020 gab es 210 Einsätze mit 2.396 Einsatzstunden.

Worte des Dankes auch im Namen des Landes NÖ für alle, besonders aber für die Geehrten, fand auch Landtagsabgeordneter Jürgen Maier („Eine Institution wie die Feuerwehr funktioniert nur, wenn man ihr die Treue hält.“) und gab der Hoffnung Ausdruck, dass man ruhigeren Zeiten entgegengehe.

„Wir leben Solidarität!"

Nach der Überreichung der Auszeichnungen und Medaillen sprach Angerer das Schlusswort der von der Musikkapelle Tautendorf umrahmten Feier: „Wir reden nicht von Solidarität, wir leben sie. Das haben auch die Einsätze in der Corona-Zeit, in Mazedonien und Belgien gezeigt. Wichtig ist nicht das große Auto, nicht das neueste Gerät, sondern der Mensch, der dahinter steht.“

Vor dem gemütlichen Beisammensein wurden noch Andreas Albrecht und Helmut Hirsch von der FF Altenburg für ihre erfolgreiche Teilnahme am 2. Bundeswasserleistungsbewerb in Ach an der Salzach vor den Vorhang gebeten, ebenso die im Vorjahr ausgeschiedenen Funktionäre des Abschnitts Gars, Franz Fuchs, Rupert Genner und Raimund Hager.