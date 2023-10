Betrüger wurden in Eggenburg geschnappt

Zwei bulgarische Staatsbürgerinnen im Alter von 24 und 26 Jahren und ein bulgarischer Staatsbürger im Alter von 28 Jahren wurden am 5. Oktober, vor einem Lebensmittelgeschäft in Eggenburg von Bediensteten der Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität des Landeskriminalamtes Wien festgenommen. Die Festnahme erfolgte als Ergebnis von intensiven Erhebungstätigkeiten und operativen Maßnahmen.

Unmittelbar vor der Festnahme sollen die vorerst unbekannten Täterinnen versucht haben, in Lebensmittelgeschäften in Hollabrunn und später in Eggenburg mittels eines Ablenkungsmanövers die Geldbörse von zumindest zwei Kundinnen aus deren Tasche zu stehlen. Der vorerst unbekannte Täter soll als Fahrer zu den Tatorten fungiert haben.

Ermittler des Landeskriminalamtes Niederösterreich, Ermittlungsbereich Diebstahl, übernahmen die weitere Amtshandlung. Bei der Einvernahme ziegte sich die 24-Jährige umfassend geständig, die beiden anderen waren nicht geständig. Von der Staatsanwaltschaft Krems an der Donau wurde die Einlieferung der drei Beschuldigten in die dortige Justizanstalt angeordnet.

Kriminalbeamte bei Durchsuchung der Unterkunft fündig geworden

Weiters ordnete die Staatsanwaltschaft Krems an der Donau die Durchsuchung der Unterkunft der Beschuldigten in Wien an. Dabei stellten die Kriminalisten Goldmünzen im Wert von 3.600 Euro, 200 Euro Bargeld (auch diverse Fremdwährungen), neue Markenbekleidung im Wert von ca. 400 Euro sowie Rechnungen von Überweisungen nach Bulgarien über mehr als 3.000 Euro sicher.

Bei den weiterführenden Erhebungen in Zusammenarbeit mit Bediensteten des Landeskriminalamtes Wien, ARGE Taschendiebstahl, konnten den Beschuldigten neun vollendete Taschendiebstähle in Wien zugeordnet werden. Der Tatzeitraum erstreckt sich von 15. September 2023 bis zum 2. Oktober 2023. Die bislang ermittelte Schadenssumme beläuft sich auf mehr als 2.000 Euro.

Öffentliche Verkehrmittel als Tatort bevorzugt

Die vorerst unbekannte Tätergruppierung hatte immer dieselbe Vorgehensweise bei der Tatausführung. Sie sollen öffentliche Verkehrsmittel aufgesucht haben, die stark frequentiert waren, und dann, wie auch bei den Lebensmittelgeschäften, gezielt nach älteren, gebrechlichen bzw. wehrlosen Frauen Ausschau gehalten haben. Anschließend soll eine Täterin zum späteren Opfer gegangen sein und mit einem Tuch oder einer Einkaufstasche ihre Hand verdeckt haben, um für dritte Personen unbemerkt zu bleiben und die Geldbörse aus der Handtasche zu stehlen. Nach der Vollendung der Tat sollen die Beschuldigten das Verkehrsmittel verlassen und das Bargeld aus der Geldbörse entnommen haben. Den restlichen Inhalt (Ausweise etc.) sowie die Geldbörse sollen sie in den nächsten Mistkübel geworfen haben.