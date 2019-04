Außerdem sei vielerorts leicht entzündbarer Betandesabraum wie Zweige, Äste und Wipfelstücke vorhanden. Die Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik habe für den Bezirk Horn schon eine hohe Waldbrandgefahr festgestellt, so Rosner.

Die Verordnung verbietet es, in den Waldgebieten des Bezirks jegliches Feuerentzünden, auch Rauchen ist verboten. Selbes gilt auch für "Gefährdungsbereiche", also jene Gebiete, wo die Bodendecke oder die Windverhältnisse das Übergreifen eines Feuers durch Funkenflug in den benachbarten Wald begünstigen. Wer sich nicht an die Verordnung hält, muss mit empfindlichen Strafen bis zu 7.270 Euro oder mit Arrest bis zu vier Wochen rechnen.

Allerdings gibt es auch Ausnahmen: Das Verbrennen von Rinde und Ästen im Zuge der Bekämpfung des Borkenkäfers durch den Waldeigentümer ist erlaubt. Allerdings muss davor die zuständige Gemeinde und die Feuerwehr verständigt werden.