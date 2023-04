Wie steht es um die Wasserversorgung im Bezirk Horn?

Der heurige Winter brachte wenig Schnee und auch die letzten Wochen hat es kaum geregnet. Der Regenmangel und seine Auswirkungen sind überall klar ersichtlich. Die NÖN hat sich im Bezirk umgehört, wie man mit der Trockenheit umzugehen versucht.

Die Trockenheit der letzten Wochen „geht gerade noch", sagt Herbert Hofer, Bezirksbauernkammer-Obmann für Horn. Die nicht allzu hohen Temperaturen der letzten Wochen hätten geholfen, die Feuchtigkeit in den Böden ein wenig zu halten. Derzeit sei aber der starke Wind ein Problem, fache dieser die Verdunstung doch an. Doch was kann man in der Landwirtschaft tun, um der Trockenheit zu begegnen? Unter Bauern würden Themen wie wassersparende Bewirtschaftung, pflugloses Arbeiten auf den Feldern oder Humusaufbau intensiv diskutiert, so Hofer. „Die Botschaft, dass wir uns hier etwas überlegen müssen, ist überall angekommen“, versichert er der NÖN.

Aber: Die Thematik sei komplex und es gebe keine einfachen Lösungen, bremst der Bauernkammer-Obmann die Hoffnung auf schnelle Patentlösungen. Beim Wasserthema kämen viele Aspekte zusammen, die wohl erwogen werden müssten: „Es geht um Klima, die Raumordnung, wenn der Wald involviert ist, geht es auch um das Forstgesetz. Viele Lösungsvorschläge berühren sowohl Landes- als auch Bundesgesetze“, erklärt Hofer die Schwierigkeiten, die bei allen Lösungsvorschlägen mitbedacht werden müssten. „Und manchmal geht es um die ganz einfache Frage: Wer gibt seinen Grund her, wenn man einen Teich anlegen will?“

Ein Problem sei jedenfalls der Rückgang von Bächen und Teichen in den letzten Jahrzehnten. Daher plädiert Hofer für den Ausbau von Teichanlagen. Diese würde man zukünftig nicht nur fürs Bewässern von Agrarflächen brauchen, sondern zunehmend auch für Löscharbeiten.

Gemeinden bauen Brunnen aus

Im Bezirk Horn setzt man derzeit vor allem auf den Neubau von Brunnenanlagen, um besser gegen die Trockenheit gewappnet zu sein. Wolfgang Schmöger, Bürgermeister aus Rosenburg, berichtet beispielsweise, dass ein schon letztes Jahr geplanter Brunnen Mitte des Jahres fertiggestellt werden könne. Die kommunale Wasserversorgung sei somit gesichert. Zunehmend würden aber Privatpersonen mit Hausbrunnen über Versorgungsprobleme klagen.

Ähnliches weiß Andreas Nendwich, Bürgermeister von Pernegg, zu berichten. „Die Situation wird nicht einfacher, die Trockenheit wird uns in den kommenden Jahren massiv plagen“, erzählt er der NÖN. Auch in seiner Gemeinde setze man auf den Brunnenbau. So wolle man in Pernegg und Nödersdorf neue Brunnen ans Netz anschließen. Ganz so einfach sei das aber gar nicht, denn oftmals gehe es ohne Wasseraufbereitungsanlagen nicht. „Das Grundwasser ist häufig mit Mangan und Nitrat belastet, die durch die Landwirtschaft anfallen. Ohne Aufbereitung können wir das Wasser nicht verwenden.“

Bewusstseinsbildung für Wassersparen

Nendwich glaubt, dass man noch viel mehr in Rückhaltemaßnahmen investieren und vor allem auch Privatpersonen für das Thema sensibilisieren müsse. „Ohne private Sammelstellen für Regenwasser wird es künftig nicht mehr gehen“, so Nendwich. Und er gibt zu bedenken: „Letztlich wird sich der Umgang mit Wasser über den Preis regulieren müssen. Solange es billig ist, hochqualitatives Trinkwasser für alles Mögliche zu verpritscheln, wird sich nur wenig ändern.“

Mit Pick-Ups gegen Brandgefahr

Die Trockenheit erhöht auch die Brandgefahr. Heuer merke man vor allem die geringe Winterfeuchte wegen des mangelnden Schneefalls, erläutert der Horner Bezirksfeuerwehrkommandant Christian Angerer. Im Moment gebe es aber noch keine erhöhte Gefahrenstufe. Außerdem: „Wir stehen Gewehr bei Fuß. Sollte es zu einem Waldbrand kommen, sind wir im Bezirk Horn gut aufgestellt“, so Angerer. Gerade erst hätten Florianis im Bezirk eine Schulung zum Thema Wald- und Flächenbrände absolviert. Auch vom Gerät her sei man gut ausgestattet: In Frauenhofen und Geras stehe jeweils ein Pickup für den Waldbrandschutz zur Verfügung. Bleibt nur zu hoffen, dass man diese heuer gar nicht brauchen wird.

