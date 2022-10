„Trommelshow“ der Horner ASO-Schüler

Trommelcoach Bernd Jaritz (hinten mit Johann Forster, Andre Schimanek, Vanessa Smejkal und Kilian Krampert (von links). Foto: Rupert Kornell

Trommelcoach Bernd Jaritz hatte die Kinder einige Tage hindurch begleitet und aus ihnen Fähigkeiten „herausgezaubert“, die man bei manchen gar nicht vermutet hätte. In verschiedenen Gruppen brachten sie verschiedenste Rhythmen zu Gehör, passten sich an die vorgegebenen Tempi problemlos an, musizierten ein- und zweihändig mit Trommeln, Rassel, Stäben und anderen Schlaginstrumenten.

„Die Kinder haben in diesen Tagen nicht nur trommeln gelernt, sondern auch, sich gegenseitig zu loben und zu ermutigen“, sagte Jaritz. „Es ist sensationell, was sie in kürzester Zeit gelernt haben.“ Dem konnten die Zuhörer und Reisel nur beipflichten: „Ich bin so stolz auf euch, es war ein großartiges Konzert und ein Erlebnis, das wir alle sicher nicht vergessen werden.“

Keine Nachrichten aus Horn mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.