Horn: Auszeichnung für den Fotoklub

In den Jahren 2021 und 2022 – als es durch die Corona-Krise besonders schwierig war, größere Events zu organisieren - veranstaltete das Fotoforum Linz den bisher größten Wettbewerb für österreichische Fotoklubs. Daran beteiligten sich weit über 800 Fotoklubs mit jeweils mindestens fünf Autoren.

Aus Horn dabei waren Martin Bader-Polt, Johann Fenz, Anna Gaismayer, Karlheinz Hulka, Franz Krestan, Rudi Mück, Bernhard Palt, Eduard Reininger, Wolfgang Theisl und Manfred Wazlawik. Eingereicht wurden je vier Bilder pro Autor. Der Fotoklub der VHS Horn konnte sich in beiden Jahren in den vorderen Rängen platzieren. Dafür gab es kürzlich eine Auszeichnung, zu der der Organisator Chris Hinterobermaier aus Linz ins Waldviertel reiste und eine Trophäe an den Horner Obmann Manfred Wazlawik übergab. Angespornt von diesen Erfolgen sind die Horner Fotografen derzeit bei der Bildauswahl für den Wettbewerb 2023 und hoffen auf weitere Erfolge.