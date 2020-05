So gab es etwa in der Bezirkshauptstadt Horn für Bürgermeister Jürgen Maier "Mai-Taferln". Nachdem Gemeinderat Paul Klinger als Festorganisator das jährliche ÖVP-Maifest am Horner Hauptplatz absagen musste, wollte er dennoch eine besonders nette Gewohnheit nicht fallen lassen: „Wenn schon kein Maibaum, aber das ,Mai-Taferl' für unseren Bürgermeister muss sein", meinte er. Deswegen überraschte er ihn vor dem Rathaus mit einem speziellen kleinen Baum und der gut bekannten Tafel.

Ebenso ein Mai-Taferl bekam Maier von Jugendgemeinderätin Marina Amon als JVP-Vertreterin: „Unsere Jugendorganisation überreicht sie auch heuer allen ÖVP-Stadträten und -Gemeinderäten. Diese wissen, dass wir ihren Obolus gerne nehmen und damit wieder den beliebten ,Weihnachtskindergarten' am 24. Dezember für die Kinder der an diesem Tag sehr geheim beschäftigten Eltern organisieren", sagte Amon. Außerdem werde berteits an einem "coolen Jugendevent" im Herbst geplant.

Auch in der Gemeinde Röhrenbach wurden Maibäume und Taferln aufgestellt. In Winkl und Röhrenbach wurden die Bäume von Mitarbeitern der Gemeinde gesetzt. Aber auch auf Privatinitiativen - etwa in Gobelsdorf - hin wurden Bäume gesetzt.

