Bezirk Horn: Ernte fällt „ganz gut“ aus

Auch wenn die genauen Datenerhebungen noch laufen: Der Bezirk Horn kann auf eine durchschnittliche Ernte zurückblicken. Trotz der langen Hitze- und Trocken-Periode sei man mit der Ernte 2022 nicht unzufrieden, sagen Bezirksbauernkammer-Obmann Herbert Hofer und BBK-Sekretär Leopold Weiß unisono. Von der Menge her liege man im Durchschnitt der vergangenen Jahre, bei den Qualitäten sei man sogar sehr gut unterwegs.

Während laut Hofer die Ernte im Osten rund um Röschitz oder Straning unter dem Durchschnitt ausgefallen ist, sei der Ernteerfolg in den übrigen Gebieten „normal bis sehr gut“. Eine von der Menge und Qualität her gute Ernte gab es laut Weiß beim Weizen. Diese Kultur ist mit 13.500 Hektar Anbaufläche (insgesamt gibt es im Bezirk 47.350 Hektar Anbaufläche) weiter klar die Nummer 1. Dahinter gab es in den vergangenen Jahren aber größere Verschiebungen. So ging die Anbaufläche bei Sommergerste oder Winterraps wegen schlechterer Erträge und höherem Aufwand bei Dünger und Pflanzenschutz stark zurück.

Neben der Preissteigerung bei Düngemittel mit ein Grund: Bereits 30 Prozent der Anbaufläche wird biologisch bewirtschaftet – für diese Betriebe sind diese Arten wenig interessant. Auf Platz 2 liegt daher im Bezirk Horn bereits der Ölkürbis mit einer Anbaufläche von 3.650 Hektar. Der ist laut Weiß auch im Bio-Bereich leicht zu handhaben und die Nachfrage steige aktuell immer weiter. Auch die ebenfalls noch nicht geerntete Sojabohne wird im Bezirk aus diesem Grund verstärkt angebaut.

Auch andere „Schmankerl“ sind stark im Kommen

Laut Weiß ebenfalls stark im Kommen sind „zwei Schmankerl“: Die Mariendistel und der Mohn. Die Mariendistel, die in der Region erstmals in den 1980er-Jahren im Bezirk Horn angebaut wurde, wurde heuer schon auf einer Fläche von 537 Hektar im Bezirk angebaut und dann bei Waldland in Oberwaltersdorf weiterverarbeitet. Auch beim Mohn rechnet Weiß mit einer guten Durchschnittsernte.

Rasch über die Bühne gegangen ist auch die Ernte beim Roggen. Auch hier kann man laut Weiß von guten Erträgen und sehr guter Qualität sprechen. In die Hände gespielt hat hier den Bauern die Tatsache, dass es während der Ernte trocken geblieben ist.

Sorgen macht sich Hofer noch um jene Kulturen, bei denen die Ernte erst ansteht. Generell habe das Wetter heuer weitgehend mitgespielt. Nach der Kälte im März und April habe die Vegetation rasch aufgeholt, auch wenn die Dürre im Frühjahr der Landwirtschaft zu schaffen gemacht habe. Die Niederschläge der vergangenen Tage würden sich zwar positiv auf die Herbstfrüchte auswirken, aber nicht ausreichen, um auf das Niveau des Vorjahres zu kommen, befürchtet Weiß. „Beim Mais werden wir das sicher nicht schaffen, bei den Erdäpfeln vielleicht schon.“

Anders als 2021 habe es heuer aber keine Hagelschäden gegeben. Allerdings: Bei Kulturen wie Kukuruz und Sonnenblumen habe es vor allem im Raum um Horn wegen einiger Stürme Windschäden gegeben.

Anpassung jetzt wichtig

