Arbeitsmarkt im Bezirk Horn: Die Lage bleibt stabil

Werbung

Trotz dunkler Wolken am Konjunkturhorizont bleibt der Arbeitsmarkt im Bezirk Horn stabil. Weiterhin geht die Arbeitslosigkeit zurück, die Zahl der Beschäftigten bleibt auf Rekordniveau und auch die Zahl der sofort verfügbaren offenen Stellen war mit 369 so hoch wie nie um diese Jahreszeit. Damit zählt die Region Horn laut AMS-Geschäftsstellenleiter Ferdinand Schopp auch im November wieder zu den Top-Performern in Niederösterreich.

Nur noch zehn Personen länger als ein Jahr ohne Job

Insgesamt ging die Arbeitslosigkeit im Bezirk im Vergleich zum November 2021 um 18,2 Prozent auf 297 Personen zurück. Rechnet man die Personen, die derzeit AMS-Schulungen besuchen, dazu, dann waren 387 Personen (-20,5 Prozent) auf Jobsuche. Für Schopp besonders erfreulich: Die „Erfolgsgeschichte“ des Horner AMS beim Rückbau der Langzeitarbeitslosigkeit habe sich im November mit einem Minus von 67,7 Prozent gegenüber dem Vorjahr (von 31 auf zehn Personen, die länger als 12 Monate einen Job suchen) fortgesetzt. Damit sinkt die Langzeitarbeitslosigkeit laut Schopp im Bezirk drei Mal so rasch wie im Bundestrend.

37 freie Lehrstellen für fünf Lehrstellensuchende

Auch wenn die Entwicklung am Arbeitsmarkt weiter positiv sei, sehe sich das Horner AMS zunehmend mit Problemen konfrontiert. Vor allem das „Matching“ zwischen Arbeitskräfteangebot und -nachfrage gestalte sich schwierig. Denn: Etwa ein Drittel aller Jobsuchenden in Horn haben Vermittlungsbeschränkungen, etwa gesundheitliche Probleme. Die weitere Bekämpfung der Langzeitarbeitslosigkeit – derzeit sind auch 25 Personen im Bezirk länger als sechs Monate beim AMS gemeldet – gehöre daher zu den vordringlichen Aufgaben, sagt Schopp.

Denn die hohe Zahl an offenen Stellen zeige, wie sehr die Unternehmen nach wie vor auf der Suche nach Arbeitskräften seien. Auch bei den Lehrstellen sei dieser Trend zu bemerken. Ende November waren fünf Lehrstellensuchende beim AMS Horn gemeldet, offene Lehrstellen gibt es aber sogar 37.

Keine Nachrichten aus Horn mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.