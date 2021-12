Horn: Betriebe halten an Mitarbeitern fest

Der Lockdown hat am Arbeitsmarkt im November – zumindest vorerst – kaum Spuren hinterlassen: Zu Monatsende waren insgesamt 363 Personen arbeitslos vorgemerkt – ein Minus von 36,6 Prozent im Vergleich zu November 2020. Rechnet man die Schulungsteilnehmer dazu, sind um 30 Prozent weniger Personen beim AMS gemeldet.

Ein sprunghafter Anstieg der Anfragen zur Kurzarbeit zeigt, dass die Unternehmen ihre Belegschaften während des Lockdowns behalten und nicht in Arbeitslosigkeit schicken möchten: „Existenzsicherung für Menschen, die ihren Arbeitsplatz verloren haben, und Unterstützung für Betriebe, die von den neuerlichen Einschränkungen betroffen sind, sind nun die zentralen Aufgaben“, erklärt Ferdinand Schopp, AMS-Leiter im Bezirk.

Die NÖN-Community hilft Hier geht's zum Spendenformular

Die drohende Verfestigung der Arbeitslosigkeit bleibe die größte Herausforderung, erst recht im Lockdown. Trotzdem sei es gelungen, in den letzten Monaten eine Reduktion der Langzeitarbeitslosigkeit von 36,7 Prozent (im Vergleich zum Vorjahr) zu erwirken.

Intensive Betreuung und Vermittlung seien dazu die wichtigsten Maßnahmen: „Wir werden weiterhin alles daransetzen, um die Dauer der Arbeitslosigkeit so kurz wie möglich zu halten und erprobte Programme fortsetzen und ausbauen“, stellt Schopp klar. Gegenüber 2020 ist die Arbeitslosigkeit Ende November in Niederösterreich weiter zurückgegangen. In sieben der 22 AMS-Bezirke war der Rückgang größer als 30 Prozent, darunter: Horn (- 36,6 %).