Ein 88-jähriger Zissersdorfer fuhr am Sonntag gegen 17 Uhr mit seiner Zugmaschine von seiner Hausausfahrt auf die LB 30 ein. Er hielt an der Stopptafel an und wollte laut eigenen Angaben die LB 30 überqueren.

Ein 17-jähriger Bursche aus dem Bezirk Waidhofen kam auf der LB 30 mit seinem Audi aus Richtung Geras. Der Bursch – auf seinem Beifahrersitz befand sich ein Freund – sah den Traktor zwar aus der Hausausfahrt kommen und leitete eine Vollbremsung ein, stieß aber mit der Fahrzeugfront gegen den linken hinteren Traktorreifen. Durch den Aufprall wurde der Traktor um die eigene Achse gedreht und kam am gegenüberliegenden Straßenbankett zum Stillstand.

Der 88-Jährige wurde im Rückenbereich unbestimmten Grades verletzt. Er wurde mit der Rettung ins Krankenhaus Horn gebracht. Die Insassen des Audi blieben unverletzt.