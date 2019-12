Vor 30 Jahren fiel der Eiserne Vorhang, der auch den Bezirk Horn zu einer Region an einer beinahe undurchdringlichen Grenze machte. Im Rahmen eines Symposiums vom 5. bis 7. Dezember in Šafov und Drosendorf wurde auf Initiative von Wolfgang Müller-Funk auf die Entwicklung seit der Öffnung ab dem Jahr 1989 zurückgeblickt.

Gemeinsam mit Wissenschaftern der Universität Wien und der Masaryk-Universität Brünn wurde das Thema „30 Jahre Grenze und Nachbarschaft“ in verschiedenen Wissenschaftsgebieten (Literatur, Sprache, Kultur, Politik, Zeitgeschichte, Religion) beleuchtet. Dabei wurden Fragen aufgeworfen, ob sich die beiden Staaten und deren Bürger in den drei Jahrzehnten näher gekommen sind, wie normal die Beziehungen sind, welche Rolle dabei das europäische Projekt spielt und was die Staaten heute trennt.

Fazit des Symposiums: Nach einer anfänglichen Euphorie und einer anschließenden Depression ist nun wieder ein Aufschwung in den nachbarschaftlichen Beziehungen zu verzeichnen. Landesrat Martin Eichtinger, der die offizielle Eröffnung gemeinsam mit Müller-Funk, Tomas Pospisil und Bürgermeister Josef Spiegl vornahm, berichtete etwa von der europaweit einzigartigen Zusammenarbeit im Gesundheitsbereich zwischen Österreich und Tschechien (so entsteht derzeit etwa in Gmünd das erste Krankenhaus, in dem Ärzte aus Österreich und Tschechien Patienten behandeln werden), im Schulbereich (Sprachoffensive in Kindergarten und Volksschulen) oder im Kulturbereich.

Drosendorf & Šafov mit europäischer Bedeutung

„Unsere Beziehungen waren noch nie so gut wie heute“, resümierte Müller-Funk. Aber: „Damit sollten wir uns nicht zufriedengeben.“ Die Kontakte könnten noch intensiver sein, meinte Müller-Funk, der derzeit als Gastprofessor an der Masaryk-Universität tätig ist. Zudem bestehe die Gefahr, dass der Nationalismus, der auf beiden Seiten der Grenze wieder erwache, die Nachbarn wieder in weite Ferne rücken könnte. Europa komme hinsichtlich „guter Nachbarschaft“ zwischen Nationalstaaten eine besondere Bedeutung zu. „Europa ist nicht nur Brüssel. Europa, das sind auch die Binnen- und Außengrenzen. So gesehen haben Drosendorf und Šafov eine feinsinnge europäische Bedeutung“, schloss Müller-Funk.