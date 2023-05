TV-Gärtner Karl Ploberger Garten-Tag am Hauptplatz in Gars

TV-Biogärtner Karl Ploberger kommt am Samstag, 20. Mai, von 9 bis 12 Uhr im Rahmen von „Natur im Garten“ nach Gars und hat am Viktualienmarkt jede Menge guter Tipps zum Thema „Garteln“ parat. Foto: ORF

D ie Umweltbewegung „Natur im Garten“ macht am Samstag, 20. Mai, am Viktualienmarkt in Gars am Kamp Station. Mit dabei ist von 9 bis 12 Uhr ORF-Gärtner Karl Ploberger, er gibt Tipps.