Über das „Leichen-Tabu" und Schmerz der Hinterbliebenen

Woher kommt die Scheu, einen Verstorbenen zu berühren und wie Corona unsere verborgenen Todesängste weckte, diesen Mythen eines Tabus wurden von Prein faszinierend, spannend und unterhaltsam beleuchtet. „Sterben müssen alle, Sterben üben kann aber niemand. Wie also sollen wir uns auf den eigenen Tod vorbereiten?“, fragte Prein. Der gelernte Rauchfangkehrer war bereits mit 17 Jahren Freiwilliger beim Roten Kreuz, machte eine Ausbildung in Krisenintervention, arbeitete als Bestatter, studierte Psychologie. Dabei wurde er oft mit dem Tod konfrontiert. Dabei immer ein sensibler Punkt: das „Leichen-Tabu“. Und das sei einer der Gründe, warum das leibliche Verabschieden der Hinterbliebenen von den Toten kaum mehr stattfinde, sagte Prein, der den Teilnehmern im „Letzte-Hilfe-Kurs“ in die Lage versetzen will, selbst entscheiden zu können, ob er sich vom Toten verabschieden möchte oder eben nicht. Außerdem gab er den Gästen mit, „dass man Hinterbliebenen keinen Gramm Schmerzen wegnehmen kann.“

Keine Nachrichten aus Horn mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.