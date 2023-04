Ein Vortrag aus erster Hand

Auf Initiative des ehemaligen Kommandanten des Truppenübungsplatzes Allentsteig und ehrenamtlichen Museumsmitarbeiters Josef Fritz, hielt Erwin Richter im Museum Horn einen Vortrag über den Hilfseinsatz des Österreichischen Bundesheeres beim großen Erdbeben am 6. Februar in der Türkei und in Syrien. „Das Erdbeben hinterließ ein grausames Bild der Verwüstung: Zerstörte Häuser, Tote und Verletzte. Es fehlen nur noch Flachfeuer und Artillerie – dann wär’s wie im Krieg“, so Bundesheer-Oberst Richter über seine Eindrücke.

Richters Vortrag war vom Feinsten und spannte den Bogen von den Erdbebenarten über den tektonischen Aufbau der Erde, das Epizentrum des Bebens über die Auswirkungen bis hin zu den baulichen Ursachen als Grund für die vielen Opfer. Im zweiten Teil erklärte er die Aufgaben des Österreichischen Bundesheeres bei Katastropheneinsätzen im Ausland, bei denen die Fäden im ABC-Abwehrzentrum in Kor-neuburg zusammenlaufen.

Dort leitet Richter übrigens die „Weiterentwicklung und höhere Fachausbildung“. Er war in die Planung und Durchführung des Einsatzes involviert – dementsprechend fundiert waren seine Ausführungen. Die weit über 100 Folien trugen wesentlich zum leichteren Verstehen des Inhalts bei. So richtig Freude kam bei Richter auf, als er von den neun Menschen, darunter ein kleines Mädchen, die von den österreichischen Einsatzkräften gerettet wurden, berichtete.

Keine Nachrichten aus Horn mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.