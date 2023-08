Doppelgrillweltmeister in Spenden-Laune

Mit einer großartigen Spende stellten sich Adi Matzek und Weltmeisterteam beim Verein „Ich bin Ich“ ein. Matzek übergab 2.600 Euro an Vereinsobfrau Christa Daniel. Das Geld stammt von Matzek, seinem Team, aber auch aus Spenden, die bei den Veranstaltungen der 1. Österreichischen Grillschule wie Tastings, Grillseminare und Events hereingekommen sind.

Warum die Spende an „Ich bin ich“ geht, ist für Matzek klar: „Hier ist unsere Spende in guten Händen, letztendlich wird vom Verein jeder Cent für Menschen mit besonderen Bedürfnissen verwendet“, erklärte er bei der Übergabe. Obfrau Christa Daniel stellte die Aufgaben des Vereins vor. „Wir unterstützen Kindergärten und Schulen im Bezirk, die Kinder mit besonderen Bedürfnissen betreuen.“ An erster Stelle für „Ich bin Ich“ steht daher der Mensch mit seinen Bedürfnisse. „Wir sind eine Interessensgemeinschaft zur Integration von Menschen mit Beeinträchtigung“, meinte Daniel und bedankte sich im Namen von „Ich bin Ich.“