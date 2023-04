Spende für den „Schiefen Turm von Mödring“

Die Geschichte der Sanierung des „Schiefen Turms von Mödring“ wurde in der NÖN bereits erzählt. Wie da erwähnt, verursacht ein solches Projekt hohe Kosten, die auch zu einem Teil von der Pfarre Mödring selbst getragen werden müssen. Unter anderem wurde der Reinerlös des Adventsingens am 8. Dezember für diesen Zweck verwendet. Damals befand sich auch Rudolf Warringer, Schatzmeister des Rotary Club Waldviertel, unter den zahlreichen Besuchern. „Dankenswerterweise wurde durch ihn unser Anliegen in den Rotary Club getragen, woraus nun diese großzügige Spende über 500 Euro für unsere schöne Pfarre Mödring entstanden ist“, freute sich Pfarrkirchenratsvorsitzender-Stellvertreter Reinhard Stark. Jetzt wird noch in den kommenden zwei Jahren fleißig für dieses Vorhaben Geld gesammelt. Denn solange wird es dauern, bis die Innensanierungen in der Kirche gestartet werden kann, um die entstandenen Risse auszubessern.

