Gars: Neues Leben für die Tennishalle

„Wir haben hier so viel Gutes erfahren, jetzt wollen wir den Garsern etwas zurückgeben“, begründen Marie Anne Thilmany als Geschäftsführerin der Tennis Center Gars (TCG) GmbH und ihr Gatte und Berater Horst Laich, warum sie das Grundstück samt Halle von der Gemeinde erworben haben. Über den Kaufpreis wollen beide Seiten Stillschweigen bewahren. Damit ist es aber mit der Investition noch nicht getan, denn die Halle muss umfangreich saniert werden vom Boden, wo ein Teppichbelag samt Granulat aufgetragen wird, über die Sanitäranlagen, die auf modernen Standard gebracht werden müssen, bis zum Dach, das erneuert wird. Derzeit ist man gerade dabei, die Marder zu vertreiben, die sich hier eingenistet haben. Und auch das „Tennisstüberl“ soll wiederbelebt werden, einen möglichen Betreiber hat man schon im Fokus.

Thilmany ist gebürtige Luxemburgerin, Laich Schweizer. Wie kamen die beiden auf die Idee, gerade in Gars zu investieren? „Wir waren schon zu Dungls Zeiten oft zu Gast im damaligen Bio-Hotel und haben uns hier so wohl gefühlt, dass wir eines schönen Tages den Entschluss gefasst haben, uns hier anzusiedeln“, erzählt sie. „Wir haben in Thunau ein Haus erworben, es umgestaltet und genießen jetzt den Aufenthalt hier. Schließlich haben wir gesagt: Wir könnten doch mit dem Erwerb der Tennishalle etwas für unsere neue Heimat tun. Und das haben wir jetzt auch gemacht.“ Und Laich ergänzt: „Wenn man in der Pension nichts zu tun hat, ist es ja langweilig ...“

Die Geschichte der einzigen Tennishalle im Bezirk geht bis auf 1987 zurück, als Willi Dungl, der ein Jahr davor das Bio-Zentrum in Betrieb nahm, die Bewilligung für die Errichtung erhielt. 1988 war sie fertig gestellt und ging in Betrieb, ein Jahr danach gab es die Benützungsbewilligung auch für die Außenanlagen, so dass den Freunden des „weißen Sports“ je drei Sandplätze zur Verfügung standen. Nach Dungls Tod (2002) erwarb die Gemeinde 2003 um einen symbolischen Euro die Halle, 2011 wurde sie an die Garser Kommunal GmbH übertragen, zuletzt an den Garser Tennisclub verpachtet und schließlich Anfang Juli an die TCG verkauft. „Aber nicht um einen Euro“, wie die Alleingesellschafterin und Geschäftsführerin Marie Anne Thilmany bemerkt. „Es waren schon viele, viele Ein-Euro-Stücke!“

Das Ehepaar ist jedenfalls der Gemeinde gegenüber sehr dankbar für die Wertschätzung und respektvolle Behandlung, auch seinem Rechtsberater Georg Röhsner. Bürgermeister Martin Falk spricht wie die für den Sport zuständige Vizebürgermeisterin Paula Uitz von einem ausgezeichneten Gesprächsklima und betont: „Wir freuen uns, einen Investor gefunden zu haben. Das ist für Gars und die Region ein tolle Sache, wenn neues Leben in die einzige derartige Einrichtung im Bezirk einzieht.“ Dass die Gemeinde dem Verkauf positiv gegenübersteht, ist auch aus finanzieller Sicht logisch, schließlich fallen für sie Ausgaben weg und der bisherige Aufwand für Sanierungsarbeiten, der laut Falk rund 300.000 Euro betragen hat, kann durch den Verkauf - zumindest teilweise - wettgemacht werden.