Einen überraschenden Wechsel gibt es an der Spitze der Horner FPÖ: Bezirksobmann Klemens Kofler, der bisher im Gemeinderat in Altenburg gesessen hatte, wird die Freiheitlichen in Horn als Spitzenkandidat in die Gemeinderatswahl im Jänner führen.

Martin Kalchhauser Ronald Zöchmeister tritt aus beruflichen Gründen politisch kürzer.

Kofler bestätigte dahingehende in Horn kursierende Gerüchte: „Ja, ich werde in Horn als Spitzenkandidat antreten. Auch wenn wir das erst später bekannt geben wollten“, sagte er zur NÖN. Der bisherige Fraktionsführer Ronald Zöchmeister wird hinter Kofler ebenfalls um einen Platz im Horner Gemeinderat kämpfen. Der 51-jährige Zöchmeister ist seit 2016 als Nachfolger von Johann Riegler Verkehrs-Stadtrat, dem Gemeinderat gehört er seit 2015 an. Warum er Kofler den Vortritt lässt? Zöchmeister wurde beruflich befördert und kann sich künftig nicht mehr so leicht für Termine freimachen. Er habe seine Funktion als Stadtrat gern (und wie Kofler anfügte, auch „gut“) gemacht.

Kofler kandidiert auch wieder in Altenburg

„Da habe ich den Vorteil, dass ich meinen Arbeitsplatz in Horn habe“, sagte der Immobilien-Experte Kofler. Er sei auch bisher, wenn politische Veranstaltungen auf dem Terminplan standen, häufig beruflich von seinen Kollegen vertreten worden. Die weitere Reihung auf der Horner FPÖ-Liste soll demnächst bekannt gegeben werden. Bisher hatten die Freiheitlichen drei Sitze im Horner Stadtparlament, die weiteren Sitze bekleiden Manfred Urbitsch und Christoph Maurer.

In Altenburg wird Kofler übrigens ebenfalls wieder antreten. Allerdings: „Nur ganz hinten auf der Liste. Ich will meine alten Mitstreiter dort nicht hängen lassen“, sagt Kofler.