„Ära Wildner“ in Gars geht zu Ende

Vor den Kopf gestoßen waren kürzlich die Teilnehmer an der Generalversammlung des „Vereins zur Förderung von Burg und Oper in Gars“, als am Ende der Sitzung Intendant Johannes Wildner verkündete, dass er ab September 2023 nicht mehr in dieser Funktion zur Verfügung stehen würde.

Die Horner NÖN erreichte das viel beschäftigte ehemalige Mitglied der Wiener Philharmoniker, das bekanntlich auch Universitätsprofessor für Dirigieren an der Universität für Musik und Darstellende Kunst in Wien und Chefdirigent des Sønderyullans Symphony Orchestra aus Dänemark ist, in dieser Funktion, als er sich für ein Konzert mit Werken von Händel, Mozart und Saint-Saëns in Odense vorbereitete.

Zuerst Gemeindevertreter mit Rückzug konfrontiert

„Ja, es war sicher eine Überraschung für die bei der Sitzung Anwesenden außer den Mitgliedern des Gemeinderates, denn die Entscheidung über meinen Rückzug habe ich diesen kurz vorher zur Kenntnis gebracht“, bestätigt Wildner. Er vermeidet aber tunlichst, sein Verhältnis zu Bürgermeister Martin Falk anzusprechen, obwohl es Insidern, die allerdings diesbezüglich nicht sehr auskunftsfreudig sind, nicht verborgen geblieben ist. Auch wenn man sich in der Öffentlichkeit – und zuletzt auch beim gemeinsamen NÖN-Interview betreffend die Bilanz der heurigen „Carmen“-Saison – unverbindlich-freundlich gezeigt hat, das Verhältnis der beiden ist auf jeden Fall – vorsichtig ausgedrückt – getrübt. Nicht aber jenes mit der neuen Geschäftsführerin Bianca Erlinger, die er in den höchsten Tönen lobt. „Da hat man eine verständnisvolle Persönlichkeit gefunden. Sie ist aus dem gleichen Holz geschnitzt wie ich.“

Auslöser für seinen Rückzug war, so Wildner, dass seine Intendanz bis März 2023 verlängert wurde, dann aber ein halbes Jahr „Probe“ vorgeschlagen wurde. Danach könne man über einen neuen Vertrag entscheiden. „Ich finde das absurd, aber dafür bin ich mir zu schade.“ Schon in diesem Herbst, so berichtet ein Informant, der nicht genannt werden will, habe es Gespräche mit möglichen Nachfolgern gegeben, die dann diese Aufgabe übernehmen könnten.

„Ich habe in Gars meine Handschrift hinterlassen“

„Ich bin seit 2014 in Gars und glaube sagen zu können, dass ich neues Leben in die Burg – ich habe immer auf ,Burg’ bestanden, wollte ,Ruine’ nicht mehr hören – hier meine Philosophie, meine Handschrift hinterlassen habe. Man muss den Rückhalt spüren, dass alle an einem Strang in die gleiche Richtung ziehen, aber das gab es leider nicht mehr.“

Was Wildner bedauert, dass „mir niemand sagt, wenn man jemand anderen haben will“. Er habe viel Arbeit in Gars investiert, die sich sehen lassen könne, und übergebe ein wohl bestelltes Haus. „Die Situation schmerzt mich, aber es geht um die Bespielung der Burg. Und die ist für den Sommer gesichert, wir werden ,Aida‘ sicher gut hinkriegen.“ Dafür soll nicht nur ein tolles Ensemble, sondern auch eine neue Übertitelanlage sorgen. „Die alte hat ihren Geist aufgegeben, eine neue kaufen rechnet sich nicht, wir werden eine anmieten.“

Falk: „Auf Details will ich jetzt nicht eingehen.“

Nicht sehr auskunftsfreudig gibt sich Falk, der angibt, auch vom Rückzug Wildners überrascht worden zu sein: „Wir haben vor der Sitzung einen Vertrag über ein Jahr unterfertigt, auf Details will ich nicht eingehen.“ Auf die angespannte Situation geht er nicht ein, gibt aber zu, dass es in letzter Zeit kein Gespräch mit Wildner gegeben habe. „Das soll aber demnächst stattfinden.“ Über die Nachfolge habe man sich „noch nicht wirklich“ Gedanken gemacht, es gebe viele Bewerber. Aber: „Die Entscheidung wird noch heuer fallen, das ist mit dem Land NÖ so abgesprochen.“

