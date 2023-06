Besuch im Museum

Da staunte der ehemalige Museumsleiter und Historiker Anton Ehrenberger nicht schlecht, als kürzlich ein slowakisches Ehepaar im Zeitbrücke-Museum auftauchte. Marian Hrodegh, der bis zu seiner Pensionierung Zahnarzt in Trencin war, kam mit seiner Gattin Emilia nach Gars, um sich auf der Suche nach Spuren seiner Familie zu begeben. Und er wurde auch fündig.

Hrodeghs Großvater war Cousin von Dr. Anton Hrodegh (175 - 1926), der Pfarrer in Gars war, wo auch seine Mutter lebte, und passionierter Heimatforscher. Eine Gedenktafel in der Gföhler Straße erinnert noch an dieses Haus. Hrodegh wurde als Sohn des Revierförsters Alois und dessen Frau Emilie bei Schiltern geboren. Als promovierter Historiker beschäftigte er sich mit der frühmittelalterlichen Besiedlungsgeschichte des südlichen Waldviertels und verfasste über 30 wissenschaftliche Publikationen. Er war auch der erste, der auf der „Schanze“ zwischen Gars und Tautendorf frühmittelalterliche Besiedlungsspuren entdeckte. Sein Hauptwerk ist die ein Jahr vor seinem Tod erschienene "Urgeschichte" des Waldviertels, in heimatkundlichen Kreisen heute noch ein Kultbuch. Hrodegh gilt als einer der Begründer der modernen Urgeschichtsforschung in Österreich.

„Das Ehepaar besuchte nach dem Zeitbrücke Museum Gars noch die weiteren Museen des Bezirks. Sie hatten große Freude, dass ich ihnen einige Spuren ihres Vorfahren zeigen konnte“, so Ehrenberger zur NÖN.