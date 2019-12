Knalleffekt am Ende der Mitgliederversammlung der Musikkapelle Langau: „Ich werde im Lauf des Jahres 2020 meine Funktion als Obmann zurücklegen“, sagte Lukas Benesch und sorgte damit für Betroffenheit unter den Musikern. Außer dem Vorstand hatte niemand von diesem Schritt gewusst.

Doch der Reihe nach. Nach Beneschs Begrüßung der Ehrenobmänner Burghard Reiss und Otto Schmutz sowie Bürgermeister Franz Linsbauer folgte der ausführliche Bericht von Kapellmeister Harald Schuh: „2019 ist im Vergleich mit den letzten sechs Jahren, seit ich Kapellmeister bin, am meisten passiert.“ Und hob besonders das Frühjahrskonzert, „Rock.Pop. Blasmusik“ auf dem Hauptplatz sowie die Marschmusikbewertung, an der man aus Termingründen in Tulln teilnahm („Wir haben die höchste Punkteanzahl aller Kapellen in ganz Niederösterreich erreicht, darauf könnt ihr stolz sein!“), hervor.

„Aber“, relativierte er, „es geht nicht um Punkte bei derartigen Veranstaltungen, wir wollen immer, auch bei Frühschoppen oder Begräbnissen unser Bestes geben.“ Die Qualität der Kapelle werde durch die Tatsache untermauert, dass fünf Mitglieder ein Musikstudium aufgenommen haben, beachtliche 13 bei der Militärmusikkapelle spielen bzw. gespielt haben.

Konzert mit Chören und mit Filmmusik

Schuhs wichtigste Vorhaben für 2020 sind das Frühjahrskonzert am 18.

April („Dieses Mal sind Chöre mit dabei!“) und anstelle des Konzerts am Hauptplatz am 14. November eines in der Freizeithalle, bei dem Filmmusik auf dem Programm steht („Einen derartigen Sound hat man im ganzen Waldviertel noch nicht gehört!“).

Jugendreferentin Stefanie Benesch berichtete von den Auftritten der „Bande“, der Bläserklasse und einen Schnuppertag sowie über erfolgreich abgelegte Leistungsabzeichen, die beim Frühjahrskonzert übergeben werden. Florian Kühlmayer legte einen erfolgreichen Kassabericht vor, Obmann-Stellvertreter Martin Högenauer zählte 43 Proben (mit 3.300 Probenstunden) und 38 Ausrückungen der 59 Mitglieder auf. Benesch ergänzte die Statistik mit Bildern aus dem abgelaufenen Jahr und mit weiteren Zahlen: 28 Mitglieder sind Männer (31 Frauen), 37 sind jünger als 30 Jahre, der Altersdurchschnitt beträgt 30 Jahre. Für die ausgezeichnete und intensive Arbeit in der Gemeinde zollte Linsbauer der Kapelle viel Lob und meinte: „Wir alle sind mächtig stolz auf euch!“

Benesch, der seinen Abschied mit Arbeitsüberlastung begründete, erhielt stehende Ovationen. Seine Nachfolgerin wird die 29-jährige Clara Prand-Stritzko sein, eine Querflötistin und seit 2001 bei der Kapelle aktiv. Beruflich ist die gebürtige Langauerin nach dem Studium der Betriebswirtschaft im Personalmanagement in einem Architekturbüro in Wien tätig.