Insgesamt nahmen 101 Mitglieder - der 3. Zug der 8. Katastrophenhilfsdienstbereitschaft und FFs aus dem Unterabschnitt Drosendorf mit dem Abschnittskommando Geras - mit 18 Fahrzeugen teil. Die FF Raabs folgt mit einem 5.000 Liter-Tank und die FF Merkersdorf (Bezirk Hollabrunn) mit einem Waldbrandquad.

Sie schritten zuerst zur Theorieschulung über Waldbrandarten und deren Gefahren sowie über Sondergerätschaften für die Waldbrandbekämpfung: Wolfgang Riener und Michael Weber informierten zum Thema. Julia Nerradt sprach über Brandverletzungen und deren Erstversorgung.

Die Teilnehmer erhielten von Christian Simon, Andreas Resl, Dieter Schneider und Marcel Prahtel in einem praktischen Stationsbetrieb Einblick in das sichere Arbeiten im steilen Gelände. Sie mussten einen steilen Hang gesichert bewältigen. Alle Feuerwehrkräfte bewältigten dann in einer gemeinsamen Einsatzübung folgende Szenarien: Brandbekämpfung im steilen Gelände, Löschwasserförderung über längere Strecken, Errichtung von Löschwasser-Übergabeplätzen, Arbeit mit Löschrucksäcken, Bau einer Plattform aus Bäumen für Löschwasserbehälter, Errichtung einer Straßenüberführung sowie Seilbergung von Verletzten.

Kommandant Michael Weber sprach von einem überaus gelungenen Übungstag: „Alle Teilnehmer konnten viele Erfahrungen zum Thema Waldbrand für die Zukunft und für weitere Fortbildungen sammeln.“ Die Aufarbeitung erfolgte auf Basis eines Filmes: Eine Drohne verfolgte jede einzelne Station und Einsatzstelle.