Ukraine-Hilfe: Lions, Rotary und Stadt Horn starten Aktion

Diese Sammelaktion soll gewissermaßen über die bisherigen hinausgehen. Denn gesammelt werden sollen in erster Linie „Premiumartikel“ wie Milchpulver und Babynahrung (keine Gläser), Babywindeln, Feuchttücher, Wundschutzcreme, Babytragetücher und Babytragen, Kühlboxen und Kühlakkus, Konservendosen, Taschen- und Stirnlampen, batteriebetriebene Radios, Batterien, Powerbanks und Ladekabel oder Rucksäcke.

Darüber hinaus wird um Geldspenden gebeten, um Decken und Schlafsäcke anschaffen zu können.

Auch medizinische Produkte wie Medikamente, Spritzen, Binden, Desinfektionsmittel sollen über diese Aktion beschafft werden.

Gesammelt wird am Freitag, 11. März von 14 bis 18 Uhr, und am Samstag, 12. März, 9 bis 12 Uhr, in der alten Molkerei in Horn. Die gesammelten Waren kommen über die ukrainische Jugendwohlfahrt in die betroffenen Gebiete.

Spendemöglichkeiten: Zahlungsbetreff: Ukrainehilfe

Lions Club: AT21 5300 0033 5501 1215, Hypobank NÖ

Rotary Club: AT31 2022 1000 0000 2451, Sparkasse Horn

Mehr zur Aktion liest Du in der kommenden Printausgabe der Horner NÖN.

