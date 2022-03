Maria Dreieichen: Jetzt passt es wieder

Werbung 9. und 10. April 2022 Anzeige „Ei-Zeit“ in Eggenburg: Ostermarkt als Saisonauftakt

Neben zahlreichen kleineren Quartieren für Flüchtlinge aus der Ukraine in Privat- oder Gemeindewohnungen gibt es im Bezirk Horn jetzt auch das erste größere Quartier: Im Gasthof der Familie Vlasaty in Maria Dreieichen sind bei Redaktionsschluss am Montagabend 16 Flüchtlinge untergebracht. „Wir haben hier Platz für bis zu 49 Flüchtlinge“, sagt Christian Vlasaty.

Und mittlerweile hat er sich mit den Flüchtlingen auch schon etwas „zusammen gerauft“, wie er sagt. Denn das erste Aufeinandertreffen lief so gar nicht nach Wunsch. Noch am Donnerstag der Vorwoche hatte sich Vlasaty in Vorfreude auf die Flüchtlinge bei der NÖN gemeldet und berichtet, dass sie am Freitag eintreffen werden. Ein Fototermin hätte dann spontan am Freitag ausgemacht werden sollen. Dazu kam es allerdings nicht, denn die Gäste schienen vom Quartier so gar nicht begeistert. Sie wollten dann, nach einer von Vlasaty vorbereiteten Mahlzeit, gleich wieder zurück nach Wiener Neustadt. Sie traten auch den Rückweg wieder an, mussten dann aber doch wieder zurück nach Maria Dreieichen.

Es sei ein „Kulturschock“ für die Gäste gewesen, sagt Vlasaty im Nachhinein. Für die Flüchtlinge – in erster Linie Frauen mit Kindern – sei der kleine Ort ohne Geschäft, Schule oder Kindergarten – nicht geheuer gewesen. Und, so räumt Vlasaty ein: „Unser Haus ist auch kein Wellness-Hotel. Aber die Zimmer sind sauber, es gibt eigene WCs, Duschen und Fernseher“, sagt er. Er verstehe, dass sich Flüchtlinge in kleineren Quartieren, in denen sie bei ihren Gastgebern quasi am gemeinsamen Tisch sitzen, wohler fühlen als in einem größeren Quartier. Aber: „Es brauchen derzeit so viele Leute Hilfe. Wir wollten einigen davon eben unsere anbieten.“

Und nach dem ersten Überwinden des Kulturschocks habe man auch rasch besser zueinandergefunden. Schon am nächsten Tag hätten die Gäste für ihn und seine Partnerin Frühstück gekocht, erzählt Vlasaty. Und so sieht er sich jetzt ganz anderen Herausforderungen ausgesetzt – bürokratischen. Er müsse sich jetzt etwa um Dinge wie E-Cards für die Flüchtlinge kümmern – und das trotz Sprachbarriere. Denn die wenigsten der Flüchtlinge können ein paar Worte Englisch.

Flüchtlinge bekommen 6 Euro pro Tag

Für die Versorgung müssen die Flüchtlinge übrigens selbst aufkommen, sie sind als Selbstversorger im Quartier. Pro Tag stehen ihnen dafür pro Person 6 Euro zur Verfügung. „Dass man damit nicht weit kommt, ist klar. Ich hätte mir schon gedacht, dass die entscheidenden Stellen da etwas großzügiger sind“, sagt Vlasaty.

