Auch der Bezirk Horn zittert mit

„Betet für uns, der große Krieg hat begonnen“ – diese WhatsApp-Nachricht von Diana, einer jungen Mutter aus Schönborn in der Westukraine, erreichte am Donnerstag um 6 Uhr den ehemaligen Direktor der Weitersfelder Volksschule Eduard Bock. Bock hatte Diana vor Jahren als Studentin einen Au-Pair-Posten in Österreich vermittelt. Seither war der Kontakt nie abgerissen. Zur Taufe ihrer Tochter wäre er sogar noch persönlich von der jungen Familie eingeladen gewesen. Umso tiefer ist bei Bock und bei vielen Weitersfeldern derzeit die Betroffenheit.

Noch am selben Tag meldete sich auch Lehrerin Viktoria aus Kiew mit der Botschaft „Lieber Edi. Wir haben Krieg. Ich habe Angst. Unser Land wird fast von allen Seiten angegriffen.“ Und sie teilte Bock einige Stunden später mit, dass sie mit ihrer Tochter zu ihrer Mutter an die ungarische Grenze geflüchtet ist. Wenn es hier gefährlich wird, hat sie vor, zu ihrer Schwester in die Slowakei zu fahren. Ihr Gatte aber müsse beruflich in Kiew bleiben.

„Diese Wende hat mich selbst sehr betroffen gemacht“, erzählt Bock der NÖN. Schon 2004 hatte er mit dem deutschen Pater Burghard in Schönborn bei Mukatschewo Kontakt aufgenommen und unter dem Motto „Hoffnung geben“ Kultur- und Hilfsaktionen für eine bessere Zukunft in der Ukraine gegründet. Daraus erwuchsen intensive Verbindungen zwischen dem Bezirk und der Ukraine, beginnend mit Auftritten des ukrainischen Jugendchores „Singende Herzen“ in Geras, Altenburg, Horn und Langau. Bock zeigte sich davon überzeugt, dass die Österreicher sich für eine rasche Hilfe für die „Nachbarn in Not“ entscheiden werden. Denn wie beunruhigend die Situation für die Menschen in Kiew und der Ukraine ist, zeigt eine Antwortmail von Diana vom vergangenen Samstag: „Danke, Edi! Ja, die Situation ist nicht schön, die russischen Truppen sind schon in Kiew. Es ist schrecklich, besonders wenn Kinder darunter leiden! Viele Menschen starben bereits. Bete bitte für uns!“

Hornerin will Oma aus Ukraine rausholen

Auch für die 23-jährige Valentina Groll, die ukrainische Wurzeln hat und noch vor einer Woche in der Ukraine auf Besuch war, stellt sich die Situation „grausig, belastend und äußerst besorgniserregend“ dar. Viele Verwandte bangen in der Ukraine um ihr Leben. Die Familie in Österreich ist bemüht, die Großmutter so rasch als möglich aus der Ukraine zu holen. Aus Berichten ihrer Verwandten weiß sie, dass Lebensmittelgeschäfte und Apotheken mittlerweile leer geräumt sind, die Versorgung sei nicht mehr gesichert. Menschen, die Geld auf der Bank haben, versuchen dieses abzuheben. In der Zentral und- Westukraine werden neugeborene Kinder aus Angst vor Bombardements in Bunker gebracht. Auch in der Telekommunikation herrscht große Angst vor Abhör-Aktionen.

Bei allen Verwandten herrsche die Annahme, dass Putin diesen Angriff seit Jahren geplant haben soll. In der Bevölkerung sei der Wunsch nach einem Eingreifen der NATO groß.

Aber auch in Russland hat Valentina Freunde – und die berichten ihr, dass Leute, die sich in Russland gegen die Kriegshandlungen ausgesprochen haben, umgehend inhaftiert wurden. Sie selbst zeigte sich über den Krieg empört: „Ich hoffe auf ein rasches Ende und die solidarische Unterstützung aus dem Ausland. Menschen leben mit Todesangst und verlieren unter Umständen alle ihre Existenzgrundlage.“

Einen weiteren Kontakt in das Kriegsgebiet konnte NÖN-Mitarbeiterin Irene Tutschek herstellen. Hauptberuflich arbeitet sie im internationalen Unternehmen „Strong“, das eine Abteilung in Kiew hat. Viele der Kollegen haben schon am Donnerstag versucht, die Stadt zu verlassen. Marketingassistentin Olga Shoshura konnte mit ihren beiden Söhnen (4 und 7 Jahre, im gleichen Alter wie die Kinder Tutscheks) aus Kiew flüchten, nachdem sie stundenlang im Stau gestanden hat. Sie ist zu ihren Eltern aufs Land gefahren, wo es noch etwas ruhiger war. Selbst das hat sich bereits geändert und sie verbrachte schon Nächte im Bunker, weil es Fliegeralarm gegeben hat. Von der Familie getrennt ist ihr Ehemann, der in Kiew geblieben ist, um das Land zu verteidigen.

Von Tutscheks weiteren Arbeitskollegen konnten die Familien teilweise in Sicherheit gebracht werden, oder aber es konnte gar kein Kontakt mehr zur Familie hergestellt werden. Gewarnt wurde die Bevölkerung schon einige Tage vorher von Geheimdiensten, dass Russland angreifen wird. Nur, wer möchte so etwas wirklich wahrhaben? Wer verlässt freiwillig seine Familie und seinen Lebensraum? Auch wenn sie in den Medien lesen, welche Unterstützungen von anderen Ländern an die Ukraine gehen, fühle es sich für die normale Bevölkerung oft so an, als hätte sie der Rest der Welt verlassen.

Angst vor Atomwaffen ist ständig präsent

Die Arbeitskollegen schildern auch, dass sie müde sind vom ständigen Verfolgen der Nachrichten und der Zerrissenheit, welche Nachrichten nun wahr und welche falsch sind. Dazu das ständige Warten auf Anweisungen von Präsident Wolodymyr Selenskyj und dem Kiewer Bürgermeister Vitali Klitschko und das Heulen der Alarmsirenen. Ständig präsent: Die Angst, Putin könnte tatsächlich Atomwaffen einsetzen, die Angst, zu sterben und trotzdem den Krieg zu verlieren. Angst, dass wenn man den Krieg überlebt, danach verfolgt, verhaftet und gefoltert wird. Eine der letzten Nachrichten von ihren Freunden aus der Ukraine erhielt Tutschek von Marketingassistentin Olga Shoshura: „Ich hoffe, diese Nacht wird unsere Herzen nicht zerreißen. Gute Nacht.“

