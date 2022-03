Beten für Frieden im Bezirk Horn

Zu einer Gedenkminute für die Ukraine riefen die Religionsgemeinschaften in Österreich auf. Auch im Bezirk Horn wurden in mehreren Kirchen Kerzen entzündet, etwa in der Kloster- und Pfarrkirche in Eggenburg.

Stadtpfarrer Sepp Schachinger ist erschüttert, dass es im Jahr 2022 noch zu so einer Situation kommen kann. Seine Ordensbrüder, die Redemptoristen, sind wie die Missionsschwestern vom heiligsten Erlöser auch in der Ukraine in der Provinz Lemberg vertreten. Alle Klöster und Bildungseinrichtungen des Ordens in der Ukraine werden derzeit für die vielen Binnenflüchtlinge geöffnet.

„Wir haben einen Brief von ihnen erhalten, in dem sie uns mitteilen, dass sie den Menschen helfen so gut sie können und den Menschen nahe bleiben“, erzählt Pater Sepp Schachinger. „Sie betreuen unter anderem viele ältere Menschen und Kinder.“

