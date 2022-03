Flüchtlingsfamilie in Langau: „Wir können nur hoffen“

Der Bezirk Horn schaut nicht weg: Nachdem der erste Schock über die Bilder des Einmarsches russischer Truppen in der Ukraine und der flüchtenden Menschen verdaut war, bildeten sich auch in unseren Gemeinden rasch erste Hilfsprojekte. Eines davon, nämlich jenes des Dekanats Geras, kümmert sich auch schon um die ersten ukrainischen Flüchtlinge. Untergebracht waren sie zunächst im Sola-Gästehaus in Safov, also in Tschechien. Vergangenen Freitag übersiedelte die ukrainische Familie in den Pfarrhof in Langau.

Emotional verläuft das Gespräch mit der ukrainischen Familie. Vater Michal war bei einem deutschen Pfarrer als Hausmeister tätig und spricht daher sehr gut Deutsch, der Rest der Familie versteht kaum ein Wort. Michal schildert die bangen Stunden seiner Flucht mit der Familie über die ungarische Grenze. 30 Stunden oder mehr musste die sechsköpfige Familie im Fahrzeug ausharren, stand in einer langen Autoschlange ausreisewilliger Landsleute: „Es ist wie ein Wunder, dass ich mit meiner Familie ausreisen durfte. Alle Männer zwischen 18 und 60 Jahren wurden bei der Kontrolle zurückgeschickt.“ Lange habe er mit den Beamten diskutiert, habe erklärt, dass seine Frau nicht mit dem Auto fahren könne. Viele Frauen hätten sich von ihren Männern verabschieden und mit ihren Kindern den Weg dann zu Fuß fortsetzen müssen.

„Meine Frau ist in Russland geboren, war fünf Jahre in Deutschland, weil ihr Vater dort beim Militär gearbeitet hatte. Wir sind doch eine Familie“, erklärt Michal eine Lage, die er nicht versteht — und die wohl niemand richtig versteht. Die Familie hat Verwandte in Russland ebenso wie in der Ukraine. „Wir versuchen natürlich, den Kontakt zu unserer Familie zu halten, telefonieren mit den Verwandten oder Freunden in der Ukraine. Sie müssen fast jeden Tag in den Keller, weil es immer wieder Bombenalarm gibt“, und die Angst um das Leben der Angehörigen ist dem 38-Jährigen ins Gesicht geschrieben. Auf die Frage, wie er sich jetzt die nahe Zukunft mit seiner Familie vorstellt, kann Michal nur mit den Achseln zucken. „Hoffen und Zusammenhalten ist das einzige, was wir jetzt tun können. Hoffen, dass dieser Krieg aufhört und wir wieder in Frieden leben können!“ Der Blick in die Augen seiner vier Kinder und seiner Frau ist aussagekräftig: Angst, Hilflosigkeit, Verzweiflung. Ein Blick in eine ungewisse Zukunft.

„Der Vater der Familie verfügt über hervorragende Deutschkenntnisse. Ich bin sicher, dass er uns hier in Langau sehr gut helfen wird, wenn weitere Flüchtlinge eintreffen, da er als Übersetzer tätig sein kann“, sagt Brandtner. Positiv sei, dass der Pfarrhof inmitten von Kindergarten und Volksschule liege, was für die beiden kleineren der vier Kinder von Vorteil sein könne. Besonders lobt Brandtner auch die gute grenzüberschreitende Zusammenarbeit mit Tschechien.

Überwältigt ist der Langauer Pfarrer von der Spendenbereitschaft der Bevölkerung — sowohl Sachspenden, als auch Geldspenden betreffend: „Der Umgang mit Spendengeldern ist oft eine heikle Sache. Ich kann garantieren, dass wirklich jeder Cent der auf unserem Konto eintrifft, auch für die armen Menschen in der Ukraine verwendet wird. Unsere Spendenverwalterin Ingrid Urban ist hier eine sehr zuverlässige Person“, verweist Brandtner auf die Zahlscheine, die den Pfarrbriefen beigelegt werden.

Bereit auf Ankunft weiterer Hilfsbedürftiger

Doch nicht nur Spenden kann Brandtner entgegennehmen: „Viele Menschen haben schon angerufen, die einen Schlafplatz oder eine Wohnmöglichkeit für die ukrainischen Flüchtlinge zur Verfügung stellen möchten.“ Die Betroffenheit und die Hilfsbereitschaft seien enorm. Lehrer, aber auch andere Personen haben sich bereits gemeldet und angeboten, mit den Flüchtlingen Deutsch zu lernen. „Das ist auch sehr wichtig, um die Sprachbarrieren überwinden zu können“, freut sich Brandtner über das große Echo aus den umliegenden Pfarren. Wahrscheinlich sollen zwölf Personen, die über Rumänien geflüchtet sind, ins Waldviertel kommen. „Es passiert alles sehr spontan. Man muss jetzt flexibel sein, kann nicht viel im Voraus planen“, stellt Brandtner fest.

Der gute Kontakt der Pfarre zur Ukraine besteht bereits seit mehreren Jahren. Seit 2004 kommen jedes Jahr zwei Gruppen Kinder und Erwachsene ins Sommerlager, eine davon ist die Gruppe „Singende Herzen“ aus der Karpatenregion (Westukraine) und sie erfreut die Österreicher mit ihren Konzerten.

Seitens der Pfarre Langau wurde auch ein Hilfstransport an die ukrainische Grenze organisiert. Bis Samstag brachten zahlreiche Menschen Sachspenden wie Decken, Schlafsäcke oder Thermogewand in den Langauer Pfarrhof, auch in Eggenburg wurde für diese Aktion gesammelt. Alleine in Eggenburg wurden etwa 250 Decken, 40 Schlafsäcke, zahlreiche Jacken und Thermogewand im Pfarrhof abgegeben. Dankbar für die große Hilfsbereitschaft war Stadtpfarrer Sepp Schachinger. Damit die Sachspenden auch rechtzeitig in Langau ankamen, dafür sorgten Maria Stift und Fritz Überreiter, sie fuhren diese mit einem Bus vom K-Haus Eggenburg dorthin. Die Spenden wurden dann von einem tschechischen Lkw-Fahrer am Sonntag in die Ukraine transportiert.

Keine Nachrichten aus Horn mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden