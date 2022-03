NMS Horn: Schüler nicht allein gelassen

„Warum?“ und „Was kann ich tun?“, diese beiden Fragen im Zusammenhang mit dem Krieg in der Ukraine beschäftigen derzeit viele Kinder und Jugendliche. Auch in den Schulen des Bezirks wird intensiv auf das Thema eingegangen.

In der Mittelschule Horn veranlasste der Krieg Direktor Heribert Naber und sein Team, die aktuellen Geschehnisse und das damit verbundene Leid fächerübergreifend im Unterricht bestmöglich aufzuarbeiten.

Die Schüler werden in Gesprächen und Diskussionen angeregt, ihre Gefühle, Ängste, Sorgen und Gedanken zu äußern. Kurzvideos werden gemeinsam angesehen und besprochen. „Krieg und Frieden, bisher nur theoretische Begriffe in Schulbüchern und Medien, bekommen nun eine realitätsnahe Bedeutung“, sagt Naber. In diesen schwierigen Zeiten gehe es um Zusammenhalt. Aus diesem Grund haben sich Schüler gemeinsam mit Lehrern dazu entschlossen, einen vierstelligen Betrag zu spenden. Die Spende geht an eine karitative Organisation, die vor allem Kinder unterstützt.

Die Frage „Ist da jetzt wirklich ein richtiger Krieg in Europa? Kommt der auch zu uns?“ stellte vor wenigen Tagen eine Schülerin ihrer Religionslehrerin am Gymnasium Horn. Den Lehrern des Gymnasiums Horn ist es ein Anliegen, ihre Schüler mit ihren Sorgen nicht allein zu lassen und darum wurde vor allem im Religions- und Ethikunterricht der Krieg in der Ukraine behandelt und dabei den Fragen der Jugendlichen viel Raum gegeben.

Als Zeichen der Verbundenheit mit den Menschen in der Ukraine traf sich dann am Montag um 12 Uhr die Schulgemeinschaft zu einer Gedenkfeier im Schulhof. Jeder brachte einen selbst bemalten Stein mit, der vielfach in blau-gelb bemalt und mit Schriftzügen wie „Jeder verdient Frieden“ oder „Stop the war“ („Stoppt den Krieg“) versehen war. Abschließend wurde als Zeichen des Zusammenhalts, der Gemeinschaft und des friedlichen Zusammenlebens aller Menschen in Europa im Schulhof ein „Friedenskreis“ gelegt.

Keine Nachrichten aus Horn mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden