Unsere Landjugend im Bezirk Horn packte kräftig an

Die Landjugend Niederösterreich rief die Bevölkerung auf, Hilfspakete für die Menschen in der Ukraine zusammenzustellen. Auch im Bezirk Horn stellte die Landjugend in einigen Orten Teams zusammen, die die Spenden entgegennahmen, sortierten und dann den Weitertransport nach Tulln organisierte. Mittlerweile ist der Konvoi bereits im Krisengebiet angekommen.

Eine der Stationen gab es im Dorfzentrum in Klein-Meiseldorf. Dort packte auch Bürgermeister Niko Reisel mit an. „So sehr wir erdrückt sind von der Situation in der Ukraine, so sehr sind wir von der Hilfsbereitschaft der Bevölkerung überwältigt“, sagte er. Besonders beeindruckend war, dass egal ob Jung oder Alt und auch weit über die Gemeindegrenze hinaus Menschen Hilfspakete gebracht haben. „Die Aktion hat sich extrem schnell über die Social-Media-Kanäle verbreitet“, schildert der Bürgermeister, „Wir können nur danke, danke, danke sagen an alle, die mitgemacht haben.“

Die Hilfspakete – alleine im Landjugendbezirk Eggenburg wurden mehr als 1.000 gesammelt – beinhalten Zahnbürsten, Zahnpasta, Seife, Taschentuchboxen, Shampoo, Kämme oder Bürsten, Schokolade und Damenhygieneartikel. Neben diesem Paketinhalt wurden viele Windelpackungen, Feuchttücher, warmes Gewand und mehr abgegeben. Weitere Sammelstationen der Landjugend im LJ-Bezirk Eggenburg waren Röschitz und Reinprechtspölla.

Gesammelt hat auch die Landjugendgruppe aus Altenburg. Hier wurden innerhalb kürzester Zeit 200 Pakete zusammengebracht. Auch in Langau wurde fleißig gesammelt, auch hier war die Spendenbereitschaft überwältigend.

