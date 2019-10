„D.A.N.K.E. – Danke, Danke, Danke“. Mit diesem für ihre Organisation typischen Ruf drückten die Horner Pfadfinder bei der Eröffnung ihres neuen Heims in der Horner Pragerstraße ihre Dankbarkeit aus. Dank Unterstützung durch die Stadtgemeinde Horn und die zahlreichen beteiligten Firmen, vor allem aber dank insgesamt mehr als 2.400 freiwillig investierter Stunden, konnte das 500.000-Euro-Projekt seit März umgesetzt werden.

„Dazu muss sich die öffentliche Hand einfach bekennen“

Nach Plänen des Horner Architekten Karl Gruber wurde unter dem Motto „Flügel & Wurzeln“ nicht nur das bisherige Pfadi-Heim modernisiert, sondern auch ein besonders attraktiver Zubau mit breiter Glasfront angebaut. Mit einem rund 15-minütigen Film wurde den zahlreichen Festgästen die Baugeschichte anschaulich demonstriert – vom Schneiden einiger Eichen im Doberndorfer Wald beginnend (sie bilden nun die Säulen im neuen Zubau) über Baggerarbeiten, die Gleichenfeier im Juni und den Endausbau in den ersten Herbstwochen.

Als „architektonische Meisterleistung“ bezeichnete Bürgermeister Jürgen Maier das neue Pfadi-Heim. Er sei stolz, dass in so kurzer Zeit die Generalsanierung des Altbestandes und der Zubau gelungen seien: „Das muss uns erst mal einer nachmachen“, meinte er. Möglich sei dies auch deshalb gewesen, weil es für die Abwicklung des Projektes mit der Kommunal GmbH mit Geschäftsführerin Petra Zach eine „kongeniale Partnerin“ gegeben habe. Die Kosten von 500.000 Euro seien als Investition in die Jugend gut angelegt: „Dazu muss sich die öffentliche Hand einfach bekennen“, merkte er an.

Voll des Dankes war auch Gruppenleiter Moritz Fraberger. Ein so schönes Heim zu haben, sei keine Selbstverständlichkeit. Auch die Tatsache, dass sich Woche für Woche zahlreiche Freiwillige auf der Baustelle nützlich gemacht haben, sei dies nicht. Unter den für ihren Einsatz geehrten Freiwilligen ragte dann Andreas Holzbrecher, der mehr als 500 Stunden auf der Baustelle verbrachte, heraus.

Pfadis dürfen nun Horner Wappen tragen

Ein besonderes Geschenk hatten dann noch Bürgermeister Maier und die anwesenden Fraktions-Chefs Gerhard Lentschig (ÖVP), Marco Stepan (SPÖ) und Walter Kogler-Strommer (Grüne) mit im Gepäck. Nach einem in der vergangenen Sitzung des Gemeinderats einstimmigen Beschluss dürfen die Horner Pfadfinder künftig das Horner Wappen an ihren Hemden tragen. Die dafür ansich anfallenden Kosten in Höhe von 370 Euro wurde den Pfadfindern mittels Subvention in selber Höhe erlassen.