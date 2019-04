Nach der Gründung der Pfadfindergilde Horn im Herbst des Vorjahres mit 30 Mitgliedern ist der nächste Meilenstein im Vereinsleben der Pfadfinder der Zu-Neubau und die Sanierung des Altbestandes der sanierungsbedürftigen Heimstätte. „In der Gilde sind die Erwachsenen zusammengefasst, die in ihrer Jugend den Pfadis angehört haben“, klärt deren Obmann, genannt „Gildenmeister“, Harald Riegler auf.

„Aufgrund des kontinuierlichen Wachstums der Gruppen auf mittlerweile 150 junge Mitglieder wurde eine Erweiterung unseres Heimes notwendig“, begründet Riegler den Ausbau des bestehenden Hauses, das genauestens mit Fachfirmen untersucht und die Sanierung detailliert ausgearbeitet wurde.

Stadtgemeinde Horn steuert 280.000 Euro bei

Der Zubau wird sehr behutsam in die bestehende Bebauungsstruktur eingefügt und sich perfekt in das Stadtbild und zum angrenzenden Friedhof eingliedern. So gibt es nur eine geringe Erhöhung zur angrenzenden Friedhofsmauer.

Neben der Sanierung des Altbestandes wird ein 100 m²- Raum mit Glasfassade und echten Bäumen als Stützen, WC-Anlagen und Nebenräumen neu errichtet. Neben den Eigenleistungen aktuell wurden bisher bereits 800 ehrenamtliche Stunden von den Gildenmitgliedern geleistet, die Stadtgemeinde steuert Baukosten in Höhe von 280.000 Euro bei.

Eduard Reininger Im Pfarrzentrum bastelten Helena Friedrich, Lorenz Kroat, Julia Rehart und Katharina Binder (von links) Osterhasen für das bevorstehende Fest. Außerdem verkaufen sie wie ihre Freunde auch Bausteine um 20 Euro, der Erlös wird für die Innenausstattung verwendet.

Auf die Frage, ob im Internetzeitalter ein Vereinsheim überhaupt nötig ist, stellte Riegler ganz klar fest: „Ich höre von unseren Kindern nur immer, wie cool und lässig es wieder war, oder wie viel Spaß sie gemeinsam in den Heimstunden hatten. Das zeigt mir, dass die Pfadfinderidee in Zeiten der Internetspiele, der teilweisen sozialen Vereinsamung und auch der steigenden Gewalt mehr denn je den Zugang zu echten sozialen Kontakten, zu Spiel und Spaß in der Natur aber auch zur Vermittlung hoher Werte des zwischenmenschlichen Zusammenlebens beiträgt.“

Das neue Haus soll im September fertig sein

Die Pfadfinderhaus in der Pragerstraße ist im Gemeindebesitz, die Pfadis haben einen unbefristeten Mietvertrag. Riegler: „Mit der Miete wird ein Teil der Baukosten refundiert. Die Stadtgemeinde kommt uns aber wirkliche großzügig entgegen.“

Nach nur sechsmonatiger Bauzeit soll die umgebaute Heimstätte im September wieder beziehbar sein. Als Ausweichquartier bis dahin dient den Bibern, Wichteln, Wölflingen, Guides und Spähern, Caravelles und Explorer, Ranger und Rover, Gruppenleitern und Elternrat der große Saal im Pfarrzentrum.

Die Ausstattung der Räumlichkeiten ist von den Pfadis allein zu finanzieren. „Da kommt noch ein großer Brocken auf uns zu, wir sind aber optimistisch, mit einer Bausteinaktion die nötigen finanziellen Mittel aufzubringen“, weiß Riegler.

Die Gilden-Mitglieder sind zwischen 20 und 78 Jahre alt, in der Gemeinschaft sind alle Berufsgruppen vertreten. Riegler: „Österreichweit gibt es hundert Gilden mit 3.500 Mitgliedern, eingeteilt in acht Distrikte.“