Bank Austria: Nur Automaten bleiben in Horn

Die Bank Austria, die nahezu 20 Jahre lang für die Bankgeschäfte der Horner Bevölkerung zur Verfügung gestanden hatte, schließt mit Anfang September ihre Pforten. Eröffnet war die Filiale im Oktober 1992 worden.

Große Aufregung haben die Gerüchte um die Schließung in Horn in den vergangenen Tagen bereits verursacht. Pressesprecher Thomas Schubert bestätigte nun gegenüber den NÖN, dass ab 5. September nur noch die Automaten im Foyer zur Verfügung stehen werden. Begründung: „Die Bankgeschäfte haben sich besonders seit Beginn der Pandemie in Richtung Online-Banking verlagert, die Frequenz ist zunehmend geringer geworden“, bedauert Schubert und räumt ein, dass es vor allem für die ältere Bevölkerung sicher nicht einfach sein wird, Transaktionen online abzuwickeln. „Deshalb war es uns auch wichtig, zumindest die Geräte vor Ort zu belassen, dass Geldbehebungen auch weiterhin physisch möglich sind.“

Derzeit sind in der Filiale in Horn vier Personen beschäftigt. Diese werden nach Gmünd, Hollabrunn und Stockerau versetzt. „Dabei wurde darauf Rücksicht genommen, dass die Angestellten in Zukunft näher bei ihren Wohnorten arbeiten können. Die vier Personen sind bereits seit Jahren nach Horn eingependelt“, erklärt Schuster.

