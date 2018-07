In vollem Gange sind die Sanierungs- und Umbauarbeiten von Volksschule und Gemeindeamt in Straning.

Gebäude bei Generalsanierung komplett entkernt

Im vergangenen Schuljahr war die Straninger Schule in die ehemalige Wartberger Schule ausgewichen. Das Gemeindeamt wurde in das ehemalige Haus des Gemeindearztes ausgelagert. Mit Beginn des kommenden Schuljahres werden die rund 30 Schüler der zweiklassigen Volksschule wieder in Straning (hauptsächlich in den ersten Stock) einziehen. Das Gemeindeamt (Erdgeschoß), wird die neuen Räume voraussichtlich im November beziehen.

Bei der Generalsanierung wurde das Gebäude komplett entkernt — Strom-, Wasser- und Abwasserleitungen wurden neu verlegt. Der Turnsaal wird um gut ein Drittel vergrößert, im gesamten Gebäude werden eine Fußbodenheizung und neue Bodenbeläge installiert. Hofseitig wurden alle Fenster erneuert, die Türen wurden im gesamten Gebäude ausgetauscht.

Ein kleiner Raum mit Küchenzeile kann künftig entweder von der Schule selbst oder für eine Nachmittagsbetreuung verwendet werden. Weiters wird das Marterl im Pausenhof wegkommen und im Nahebereich der Kirche wieder aufgestellt. Gleichzeitig wird es auch saniert.

Gemeinde investiert rund 950.000 Euro

Der Zugang für Volksschule und Gemeindeamt kann künftig auch im Hof erfolgen, wo das alte Depot der Feuerwehr weggerissen wurde. Das verschafft dem Gemeindeamt die Möglichkeit, einen Vorraum zu installieren. Das Bürgerservice wird auf die Maße des damaligen Gemeinderats-Sitzungssaales vergrößert. Ein neuer Sitzungssaal mit 30m , ein neues Bürgermeisterzimmer und Abstell- und Archiv-Räume werden geschaffen. Weiters wurden die Gemäuer trocken gelegt, das Dach saniert und die bestehenden Rauchfänge abgetragen.

Die Erweiterung ist möglich, weil man nun die ehemaligen Räume der Post und der Raiffeisenbank integriert hat. Wie in der Schule, werden auch hier LED-Leuchten installiert. Zusätzlich kommt eine moderne Akustikdecke. „Wenn die Kinder geturnt haben, hat man im Bürgerbüro nichts mehr anderes gehört. Die Decke hat sogar schon gebröselt“, schildert Bürgermeister Albert Holluger. Für das Projekt nimmt die Gemeinde rund 950.000 Euro in die Hand.