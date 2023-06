„Die Seer“ lieferten in Gars tolle Show

Weil schon kurze Zeit nach der Ankündigung, dass „Die Seer“ in Gars auftreten, die rund 1.200 Besucher fassende Tribüne der Oper Burg Gars bis auf den letzten Platz ausgebucht war, konnten Remigius Rabiega und Peter Schilling vom Veranstalter Bestmanagement die Gruppe für ein zweites Gastspiel am Donnerstag gewinnen. Und auch da waren nicht viele Plätze leer.

„Heit is a guater Tag“, ertönte es daher auch zu Recht beim Opener und schon da gingen die Fans voll mit. Erster stürmischer Applaus brandete auf, als „Ober-Seer“ Alfred „Fred“ Jaklitsch den Garsern schmeichelte: „Dieses Platzl ist eines der schönsten in Österreich, an dem man Musik machen kann.“ Auch bei den folgenden Nummern, gleichgültig ob „Mitanaund mit eich“ oder „Wanns im Salzkammerguat regna tuat“ - die Gruppe kommt ja von dort, vom Grundlsee, daher der Name - waren die Fans auf Touren, klatschten, sangen aus voller Kehle mit und folgten Freds Anweisungen zum „Hände in die Höh“, zum Tanzen oder zur „Turnstunde“. Den entsprechenden Rhythmus brachten die Musiker mit, glänzten mit Rock'n Roll oder Reggae oder mit Volks-Pop, wussten aber auch mit nachdenklich stimmenden Songs in ihrer zweistündigen Show zu überzeugen.

Als schließlich das letzte Lied von Fred, Sabine „Sassy“ Holzinger, Astrid Wirtenberger (übrigens eine Niederösterreicherin wie zwei andere Band-Mitglieder) und Co. angestimmt wurde, gab es kein Halten mehr im Publikum. Zugabe um Zugabe wurde eingefordert und auch eingelöst, ehe mit dem wohl größten Seer-Hit „Wia a stills Wasser“ dann endgültig Schluss war.