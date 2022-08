Energieziele werden im Bezirk Horn ernst genommen

Straßenbeleuchtungen gab es bereits in der Antike. Im Mittelalter verwendete man Kienspäne oder Öle. In Wien wurde 1687 die erste Verordnung zur Illuminierung von Straßen und Plätzen erlassen. „... so woll’n wir uns da wieder seh’n, bei der Laterne wollen wir steh’n, wie einst Lili Marleen ...“ – Als Marlene Dietrich diesen Text gesungen hat, gab es keine Diskussion um LED-Beleuchtung, Lichtverschmutzung und Energiesparen.

Doch die steigenden Energiepreise machen ein Umdenken erforderlich. Nicht nur die Sicherheit der Einwohner zählt, auch die Kosten-Nutzen-Rechnung soll für die Gemeinden ein positives Endergebnis bringen.

Vorausschauende Planung: Energieziel bereits erreicht

Rund 70 Prozent Einsparungspotenzial gegenüber den herkömmlichen Straßenlaternen bestätigt Bürgermeister Nikolaus Reisel für die Gemeinde Klein Meiseldorf. „In unserer Gemeinde wurde die Straßenbeleuchtung bereits in den Jahren 2010 bis 2012 umgestellt. Damals war ich noch Umweltgemeinderat.“

Eine vorausschauende Investition, die sich laut Reisel gelohnt hat und auch immer noch lohnt. „Thema war damals schon der Stromverbrauch, bei rund 350 Lichtpunkten waren dies 130.000 kWh im Jahr.“ Eine Reduzierung der Lichtpunkte, etwa zwischen Mitternacht und morgens, kann sich Reisel nicht vorstellen. „Bei stark befahrenen Straßenzügen kann ich mir eine Lichtreduktion gar nicht vorstellen. Auch ist dies im ländlichen Raum eher schwer umzusetzen. Und genauso wie im Stadtgebiet darf man die Sicherheit der Bevölkerung auch nicht durch zu starke Lichtreduktion gefährden“, erklärt Reisel und verweist darauf, dass Klein Meiseldorf das Energieziel für 2030 bereits jetzt erreicht hat. „Das ist mitunter den zahlreichen Photovoltaik-Anlagen zu verdanken, die wir etwa am Gemeindegebäude, am Kulturstadl oder am Dorfzentrum bereits installiert haben.“

Wer auf die Stromrechnung schaut, wird umdenken

„Ich kann nur jedem empfehlen, sich über eine Umstellung Gedanken zu machen. Wer es nicht freiwillig macht, der macht es irgendwann über die Stromrechnung,“ ermutigt der Gemeindevertreter-Obmann zum Strom- und Energiesparen, denn: „Besser jetzt als nie, es rechnet sich auf jeden Fall. Sowohl im öffentlichen Bereich, als auch im privaten.“

Auch sein Amtskollege Franz Linsbauer aus der Gemeinde Langau nimmt eine Vorreiterrolle im Umstieg auf LED-Beleuchtung ein. Rund 80 bis 85 Prozent der Straßenlaternen von Langau wurden bereits vor sechs Jahren ausgetauscht. „Der Rest ist in Auftrag gegeben, womit wir derzeit Probleme haben, ist ein Lieferengpass. Wir warten bereits seit rund zwei Jahren auf die neuen Beleuchtungskörper“, rechtfertigt Linsbauer die Stagnation der LED-Umstellung.

Licht bei öffentlichen Gebäuden reduzieren

Doch damit nicht genug. Um der Lichtverschmutzung noch mehr Einhalt zu gebieten, steht auch die Möglichkeit der „intelligenten Beleuchtung“ im Raum. Laternen, die mit Bewegungsmeldern ausgestattet sind und sich nur dann voll einschalten, wenn sich Personen nähern. „Das ist jedoch eine Frage, die noch auf Leistbarkeit und Rentabilität geprüft werden muss“, gibt Linsbauer zu bedenken. Eine weitere Möglichkeit des Energiesparens sieht er darin, öffentliche Gebäude, wie etwa das Gemeindeamt oder den Kirchturm, nicht mehr in gewohnter Form zu erhellen. „Es ist nicht überall eine durchgehende Beleuchtung erforderlich. Oder man kann hier vielleicht die Anzahl der Lampen reduzieren.“

In einer generellen Abschaltung der Straßenbeleuchtung sieht Franz Linsbauer eine Einladung für Einbrecher, die es in der Dunkelheit leichter hätten, in die Häuser und Grundstücke einzudringen. „Es kann aber auch jeder Einzelne von uns seinen Beitrag im privaten Bereich zum Energiesparen leisten. Etwa das Fernsehgerät nicht einfach als Hintergrundbeschallung laufen zu lassen, wenn niemand hinsieht. Oder den zweiten Kühlschrank wirklich nur dann einschalten, wenn man ihn zum Kühlen von Partygetränken benötigt. Es ist wichtig, sich selbst dafür zu sensibilisieren, wie viel Energie wir aus Bequemlichkeit oder Gewohnheit verschwenden.“

Es liegt also nicht nur an den Straßenlaternen, sondern an jedem Einzelnen von uns, einen Beitrag zur Energiewende zu leisten.

