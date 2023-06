Horn leuchtet jetzt in LED

Insgesamt wurden 1.420 Lichtpunkte und somit fast die gesamte öffentliche Beleuchtung der Stadtgemeinde Horn auf LED umgerüstet. „Bei einigen wenigen ergaben sich noch ein paar Probleme, die wir demnächst beheben können“, sagt Bau- und Verkehrsstadtrat Manfred Daniel. Dann soll die Stadtgemeinde Horn ausnahmslos mit LED beleuchtet sein. Bei den offenen Lichtpunkten handelt es sich teilweise um Sonderanfertigungen von Lichtmasten oder es sind weitere Lösungsansätze zu erarbeiten wie etwa die Ausleuchtung von Kriegerdenkmälern und Schutzwegen.

Nach der Umrüstung rechnet die Stadtgemeinde mit einer jährlichen Energieeinsparung im Bereich der Beleuchtung von etwa 62 Prozent, was zu einer finanziellen Einsparung in der Höhe von 85.000 Euro führt. Damit sollen sich laut Umwelt-Stadträrin Isabel Mang die Kosten von 480.000 Euro innerhalb weniger Jahre amortisieren. Die jährliche Einsparung entspricht dem Verbrauch von mehr als 60 durchschnittlichen Haushalten oder umgerechnet rund 16 Tonnen CO2. Und, so Mang: Wir schöpfen sämtliche Fördermöglichkeiten aus, wie zum Beispiel die Förderung über Ökomanagement, KIP, Sonderförderung des Landes Niederösterreich usw.“ Mit der Umstellung auf LED habe man eines der Ziele, das sich die Stadtgemeinde im Rahmen des Klimaschutz-Maßnahmenpaketes im Gemeinderat gesetzt hat, erfüllt.