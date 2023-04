Röhrenbach: „Gemeinde ist schuldenfrei“

In kaum einer Gemeinde im Bezirk Horn wird bei Gemeinderatssitzungen so offen und intensiv, dabei aber stets fair diskutiert wie in Röhrenbach. Und das, obwohl alle 15 Mandatare von der ÖVP kommen.

Diesmal stand in der Vorwoche der Rechnungsabschluss auf dem Programm. Und dazu gab es noch keine großen Wortmeldungen. Amtsleiterin Doris Frühwirth brachte den Mandataren die Eckpunkte zur Kenntnis – und die sind sehr erfreulich. Denn bei einem gesamten Haushaltswert von rund 1,1 Mio. Euro hat die Gemeinde ein Haushaltspotenzial von 272.000 Euro. „Und das ist noch nie so hoch gewesen“, freute sich Bürgermeister Gernot Hainzl, und ergänzte: „Wir sitzen auch noch auf ein bisschen altem Geld.“ Insgesamt verfügt die Gemeinde über eine Liquidität von 1,3 Mio. Euro, weil, so Hainzl, „wir umsichtig agiert haben.“

Positiv haben sich laut Hainzl auch die Ertragsanteile entwickelt. Und: „Die Gemeinde selbst hat keine Schulden, Haftungen oder Leasingverpflichtungen“, stellte er zufrieden fest. Denn die Schulden belaufen sich auf knapp eine Million Euro, die sind aber allesamt durch von den Bürgern zu zahlende Abgaben gedeckt. Der Rechnungsabschluss wurde von den Mandataren einstimmig abgesegnet.

884.000 Euro für den neuen Regenwasserkanal

Ebenfalls einstimmig beschlossen wurde die Auftragsvergabe an die Firma Swietelsky für die Neuverlegung des Regenwasserkanals in der Dorfstraße über 884.000 Euro. Der Baustart dafür ist für Juli geplant, bei der Gemeinderatssitzung im Juni soll dann über die entsprechende Darlehensaufnahme entschieden werden.

Glasfaser: Mehrheit will mit der kabelplus ausbauen

Intensiv diskutiert wurde dann die Frage, mit welchem Partner die Gemeinde den Glasfaserausbau vorantreiben will. Zur Auswahl standen die nöGIG und kabelplus. Beide Firmen haben ihr Interesse zur Zusammenarbeit bekundet. Am Ende entschieden sich die Mandatare mehrheitlich (bei einem entschuldigten Mandatar mit 13:1) für kabelplus – und zwar aus Kostengründen. Man erwarte sich wegen der wegfallenden Anschlussgebühr und geringerer monatlicher Kosten bei diesem Anbieter, die 60-Prozent-Quote leichter überspringen zu können, als die 42-Prozent-Quote bei der nöGIG, die ihr Netz allerdings anders als kabelplus auch für andere Anbieter offen halten würde.

Fast noch heftiger ging es dann bei der Beschlussfassung über den Tausch von vier Fenstern im Aufenthaltsraum in der Bürgerspitalskirche zu. Dieser Punkt war als „Dringlicher“ auf die Tagesordnung gekommen. Laut Bürgermeister Hainzl seien die neuen Fenster notwendig, um in diesem Raum künftig Veranstaltungen abhalten zu können. Die Kritik einiger Mandatare lautete dahingehend, dass diese Anschaffung über rund 10.000 Euro vorher nicht budgetiert gewesen ist. Am Ende stimmten die Mandatare dann einstimmig der Vergabe des Auftrags an die Firma Andreas Ponstingl zu. Allerdings sollen Projekte für die Bürgerspitalskirche seitens des Vereins zur Erhaltung der Bürgerspitalskirche künftig besser und rechtzeitig kommuniziert werden, forderten die Gemeinderäte.

Einig war man sich hingegen rasch bei einem weiteren Dringlichen: Der Anschaffung eines mobilen Smartboards für die Volksschule Röhrenbach. Da Direktorin Regina Hartl – sie ist selbst Gemeinderätin – mit Oliver Stangl, der auch die Volksschule Altenburg bei einem ähnlichen Ankauf unterstützt hat, als Sponsor an Bord geholt hatte, stimmten die Gemeinderäte der Anschaffung über 7.700 Euro einstimmig zu.

Vier neue Bauplätze in Neubau

In Neubau wird ein Grundstück am Ortsende in Richtung Horn für 50.000 Euro angekauft. Hier sollen vier neue Bauplätze entstehen.

