Klimaticket für Garser ab sofort zu haben

Die Aktion gibt es ja in einigen unserer Nachbargemeinden schon länger. In einer gemeinsamen Initiative haben wir uns, wie NÖN-Leser wissen, entschlossen, diese auch in unserer Gemeinde einzuführen“, nimmt Bürgermeister Martin Falk zum Ankauf von zwei Tickets zum Preis von je 860 Euro für den Verkehrsverbund Ostregion (VOR) seitens der Gemeinde Stellung. Dies sei als Service für die Bevölkerung der gesamten Großgemeinde inklusive der Zweitwohnsitzer zu sehen.

„Wir können schon mit Anfang Mai und nicht erst wie ursprünglich geplant am 1. Juni starten, damit wir das – vorausgesagte – schöne Wetter nützen können“, erklärt Mobilitäts-Gemeinderat Gerald Steindl und zeigt auch gleich das Procedere auf: „Die Reservierung der Karten kann entweder persönlich oder telefonisch bis zu drei Monate im Voraus erfolgen, die Ausgabe erfolgt ausschließlich persönlich gegen Bezahlung von sieben Euro bzw. 15 Euro für Zweitwohnsitzer und Unterzeichnung der Entleihbedingungen. Retourniert werden müssen die Tickets am gleichen Tag bzw. am frühen Morgen des nächsten Tages.“

Tickets für alle „Öffis“ in der VOR-Region gültig

Gültig sind die Fahrkarten in den drei zum VOR gehörigen Bundesländern Niederösterreich, Wien und Burgenland für jedes öffentliche Transportmittel, gleichgültig ob Bahn, Bus, Straßen- oder U-Bahn.

Die genauen Entleihmodalitäten sind übrigens auf der Homepage www.gars.at nachzulesen, bestellt können die Tickets im Internet problemlos unter www.schnupperticket.at werden bzw. persönlich oder telefonisch (02985/2100) im Bürgerservice der Gemeinde.

