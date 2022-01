Mödring: Für ökologische Arbeit prämiert

Große Freude in der Pfarre Mödring: Schon zum zweiten Mal seit 2018 ging der Diözesane Umweltpreis in die Pfarre im Bezirk Horn.

„Der Pfarrgemeinderat hat in den vergangenen eineinhalb Jahren seinen Fokus verstärkt auf die Ökologie im Pfarrgarten und am Friedhof gelegt“, sagt dessen stellvertretender Vorsitzende Reinhard Stark.

„So enthält nicht nur die neue Friedhofsordnung einen Schwerpunkt auf Umweltaspekte, die Pfarre stellt auch ein Angebot für wieder befüllbare Kerzen aus Glas.“ Durch die geringer werdende Zahl an Plastikkerzen konnte der Restmüll am Friedhof so reduziert werden.

Kooperation auch mit der Caritas Werkstatt

„Jährlich sparen wir einen Kubikmeter Plastikmüll auf diese Weise ein – das entspricht 25Prozent der jährlichen Restmüllmenge“, sagt Stark. Durch sauberen Biomüll für die Kompostierung und Rückführung von Biokompost A++ für den Pfarrgarten habe man eine „echte Kreislaufwirtschaft“ geschaffen. Die Unkrautvernichtung erfolgt rein mechanisch, dazu gibt es auch ein Sozialprojekt mit der Caritas Werkstatt Horn. Zudem wurden ein Nützlings-Hotel am Friedhof und eine Blumenwiese am Zugang zur Kirche errichtet.

Dieser Erfolg sei eine schöne Anerkennung für die im Pfarrgemeinderat geleistete Arbeit. „Wir lassen uns weder von Corona noch den weiter weniger werdenden Kirchenbesuchern in unserer Arbeit entmutigen“, so Stark. Nur mit Aktivität und Lebendigkeit könne man zeigen, dass es sich lohnt, in dieser Gemeinschaft mitzuarbeiten, fügte Stark an.